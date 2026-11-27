JawaPos.com - Proses pencarian dan penyelamatan 14 penambang emas ilegal yang masih terjebak di lubang tambang kawasan Pongkor, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dihentikan sementara sejak Kamis (26/11). Penghentian dilakukan karena terdapat risiko yang membahayakan keselamatan petugas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penghentian pencarian membuat pemerintah melibatkan sejumlah ahli untuk mengkaji kondisi lokasi tambang. Tim gabungan bersama ahli dari ITB, Itenas, Badan Geologi, BBWS, dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat turun langsung untuk melakukan observasi dan analisis.

"Karena sejak hari Kamis ya, hari kemarin, penyelamatan dan pertolongan dihentikan karena ada risiko-risiko yang membahayakan para petugas," ujar Herman saat meninjau lokasi, Jumat (27/11).

Menurut Herman, hasil kajian para ahli akan menjadi dasar rekomendasi untuk menentukan langkah penyelamatan selanjutnya. Pemerintah berharap proses evakuasi bisa kembali dilanjutkan setelah kondisi dinilai aman.

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil analisis tim ahli sebelum memutuskan kelanjutan operasi pencarian.

"Kami masih menunggu hasil nanti para ahli untuk sebagai dasar kami mempertimbangkan mengambil keputusan bagaimana evakuasi bisa lanjut atau tidak," kata Desiana.

Sebelumnya, sebanyak 27 penambang emas ilegal dilaporkan mengalami musibah di dua lubang tambang, yakni lubang A dan lubang B, pada Senin (23/11). Mereka diduga terendam air yang masuk ke dalam terowongan tambang akibat musim penghujan.

Dari total 27 penambang tersebut, 14 orang masih terjebak di dalam dua lubang tambang ilegal. Lokasi tambang berada di kawasan pertambangan milik PT Antam dan berdekatan dengan aliran sungai.