JawaPos.com - Kepala sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupy Indahsari, tidak diwajibkan membayar restitusi kepada 83 anak korban kekerasan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja menilai kondisi ekonomi terdakwa tidak memungkinkan untuk menanggung ganti rugi tersebut.

Dalam sidang putusan pada Kamis (19/11), Hakim Ketua Sunaryanto menjelaskan, Anita juga memiliki tanggungan untuk menghidupi anak dan menjadi tulang punggung keluarga. Pertimbangan tersebut menjadi alasan majelis hakim membebaskan terdakwa dari kewajiban membayar restitusi.

Padahal, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya telah mengajukan permohonan restitusi untuk 83 korban dengan total nilai mencapai Rp 2,125 miliar. Nilai tersebut mencakup rangkaian perkara dalam berkas nomor 194, 195, dan 196/Pid.Sus/2026/PN Skt.

Hakim juga mengungkapkan bahwa pengelolaan uang SPP dan pemasukan lainnya berada di tangan Ketua Yayasan Diyah Kusumastuti melalui rekening pribadinya. Karena itu, pihak yang lebih banyak menikmati pengelolaan dana tersebut adalah ketua yayasan.

Meski dibebaskan dari restitusi, Anita tetap dinyatakan bersalah dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak. Majelis hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 510 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda Rp 510 juta," ujar Sunaryanto, dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Grup), Jumat (27/11).

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 800 juta, serta kewajiban membayar restitusi kepada 83 korban. Baik JPU maupun kuasa hukum terdakwa menyatakan masih ?menimbang atas putusan tersebut.

Sementara itu, perwakilan orang tua korban, Tri Susilowati, mengaku tidak puas dengan vonis lima tahun penjara. Menurut dia, hukuman tersebut tidak sebanding dengan perlakuan yang dialami anak-anak mereka.

Susi menilai Anita seharusnya memiliki kepedulian untuk melaporkan perlakuan buruk terhadap anak-anak kepada orang tua, terlebih terdakwa telah bekerja di daycare tersebut selama empat tahun dan mengetahui kondisi yang terjadi.

"Menurut saya tuh nuraninya sangat murah gitu dengan gaji dia sebulan kayak gitu. Tapi dia tetap bertahan bertahun-tahun di situ dengan melihat anak-anak diperlakukan seperti itu," ungkap Susi.