JawaPos.com - Polresta Malang Kota resmi menetapkan empat anak perempuan berusia 16 hingga 17 tahun sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswi SMAN 7 Kota Malang meninggal dunia.

Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah jajaran penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat (27/11).

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno menjelaskan, langkah hukum ini diambil setelah polisi mengumpulkan alat bukti serta memeriksa delapan orang, yang terdiri atas satu pelapor dan tujuh orang saksi.

Keempat remaja tersebut dijerat dengan Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Saat ini, penyidik masih mendalami peran spesifik masing-masing tersangka dalam dugaan penganiayaan yang terjadi di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama (BTU), Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tersebut.

Danang mengaku, pihaknya juga masih menelusuri pemicu utama peristiwa tragis yang terjadi pada Rabu (25/11) malam tersebut. Salah satu petunjuk awal yang tengah didalami penyidik mengarah pada adanya rasa sakit hati dari salah satu pihak kepada korban.

"Kami juga masih menyelidiki dugaan motif di balik kejadian tersebut. Salah satu dugaan awal yang didalami adalah adanya perasaan sakit hati dari salah satu pihak terhadap korban," ujar Danang dikutip dari Radar Malang (Jawa Pos Group), Jumat (27/11).

Meski demikian, Danang menegaskan bahwa dugaan motif tersebut masih terus diuji dan belum menjadi kesimpulan akhir penyidikan.

Lantaran keempat tersangka masih berusia di bawah 18 tahun, seluruh tahapan hukum wajib mengacu pada ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Maka dari itu, lanjut Danang, proses penyidikan tetap menjunjung hak anak yang berhadapan dengan hukum, mencakup kerahasiaan identitas serta pemenuhan hak pendampingan selama pemeriksaan.

Dalam penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain enam ponsel, pakaian korban, pakaian yang dikenakan para tersangka, serta satu unit sepeda motor Yamaha Aerox.