JawaPos.com – Orang tua balita korban kekerasan di Daycare Little Aresha Jogjakarta kecewa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja terhadap Ketua Yayasan Little Aresha, Diyah Kusumastuti.

Mereka menilai vonis restitusi yang hanya Rp 200 juta jauh dari rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 2,12 miliar.

Perwakilan orang tua korban, Imedia Dwi Anjani, menyatakan kekecewaannya terhadap besaran ganti rugi yang dikabulkan hakim.

Menurut dia, nilai tersebut tidak sebanding dengan biaya pemulihan yang harus ditanggung keluarga korban.

"LPSK itu perhitungannya sampai Rp 2 miliar, tapi yang di-acc sama hakim cuma Rp 200 juta. Ya, 10 persennya saja," ujar Imedia sebagaimana dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Grup), Jumat (27/11).

Kekecewaan serupa disampaikan orang tua korban lainnya, Noorman Windarto. Ia menilai perhitungan restitusi dalam putusan hakim terlalu sempit karena hanya mencakup biaya pengobatan.

Padahal, menurut Noorman, masih ada kebutuhan lain yang harus diperhitungkan, termasuk biaya pendidikan atau SPP serta pemulihan dampak psikologis anak akibat kekerasan yang dialami.

"Kami orang-orang tua masih berharap restitusi itu bukan untuk kami mengambil uangnya, tapi ketika nanti jumlah restitusi yang disetujui (tidak dibayarkan), itu nanti bisa untuk menambah masa tahanan," katanya.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 900 juta kepada Diyah.

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Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 10 tahun penjara dengan denda Rp 900 juta.