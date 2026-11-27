JawaPos.com - Ketua Yayasan Daycare Little Aresha Jogjakarta, Diyah Kusumastuti, divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja dalam kasus kekerasan terhadap anak-anak dalam hal ini menganiaya balita.

Diyah juga dijatuhi denda Rp 900 juta dan diwajibkan membayar restitusi kepada para korban senilai Rp 200 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 1,1 miliar.

Hakim Ketua Sunaryanto menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penelantaran dan kekerasan terhadap anak secara berlanjut, serta menyelenggarakan jasa tanpa izin.

Putusan tersebut sesuai dengan perbuatan yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

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Dalam pertimbangannya, majelis hakim turut mengungkap sejumlah hal yang memberatkan hukuman terdakwa.

Di antaranya, Diyah merupakan mantan terpidana kasus korupsi dan memberikan keterangan berbelit-belit selama persidangan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara sembilan tahun dan pidana denda sebesar Rp 900 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," ujar Sunaryanto, dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Grup), Kamis (27/11).

Hakim juga menetapkan mekanisme pembayaran denda tersebut. Apabila Diyah tidak melunasi denda dalam tenggat waktu yang ditentukan, harta kekayaan atau pendapatannya dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Jika penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda Rp 900 juta itu akan diganti dengan pidana penjara pengganti selama 180 hari.

Sementara itu, untuk kewajiban restitusi, Diyah diberi waktu 30 hari sejak putusan dibacakan untuk membayar ganti rugi kepada para korban.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda terdakwa juga dapat disita dan dilelang untuk membayar.