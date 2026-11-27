JawaPos.com - SNIP, siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang yang meninggal diduga akibat penganiayaan dan perundungan, merupakan salah satu murid berprestasi di sekolahnya.

Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertakziah ke rumah duka, Jumat (27/11).

Berdasarkan penuturan ibunya, korban dikenal memiliki prestasi akademik gemilang, mahir berbahasa Jepang dan Inggris, menggemari matematika, serta telah mengantongi peluang dukungan beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke Korea.

Selain menguatkan keluarga yang ditinggalkan, Khofifah juga menyempatkan diri berziarah ke makam almarhumah untuk menaburkan bunga serta memanjatkan doa.

Di tengah suasana duka mendalam, Khofifah mengungkapkan rasa kehilangan atas masa depan cemerlang almarhumah.

"Kita semua tentu berduka karena anak-anak terbaik dengan potensi yang luar biasa kemudian mengalami musibah seperti ini. Tadi ibundanya bercerita bahwa Ananda sebenarnya sudah ada yang akan menyiapkan beasiswa untuk kuliah di Korea. Kemampuan bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya juga bagus, begitu pula prestasi akademiknya," ujar Khofifah, Jumat (27/11).

Tidak sekadar mengejar pendidikan tinggi, semasa hidupnya korban ternyata menyimpan keinginan mulia untuk membahagiakan ibunya dengan memberangkatkan ibadah umrah.

Mendengar cerita tersebut, Khofifah langsung menyampaikan komitmen pribadinya untuk meneruskan niat baik almarhumah.

"Tadi saya menyampaikan, Insya Allah saya akan melaksanakan niat baik almarhumah, yakni mengantarkan ibunya menjalankan ibadah umrah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, jika ada kesempatan, ibunya bisa berangkat," tutur Khofifah.

Menyikapi tragedi yang merenggut nyawa pelajar berprestasi tersebut, Khofifah menegaskan kasus ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak untuk memaksimalkan perlindungan anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Pemprov Jawa Timur bersama perangkat daerah terkait bakal mengevaluasi mekanisme pengawasan, deteksi dini potensi kekerasan, hingga penyediaan kanal pengaduan yang ramah anak di satuan pendidikan.

Khofifah menekankan, kekerasan di lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, sedangkan di luar sekolah memerlukan pengawasan ketat keluarga dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan, sekolah wajib memastikan peserta didik dapat tumbuh tanpa rasa takut terhadap intimidasi maupun perundungan.

Khofifah juga mengajak semua pihak menghormati proses investigasi kepolisian demi menghadirkan keadilan bagi keluarga korban.

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"Untuk proses hukum, tentu kita menyerahkan kepada tim kepolisian yang saat ini sudah melakukan proses investigasi dan seterusnya. Kita berharap perlindungan dan rasa keadilan bisa didapatkan, terutama bagi keluarga almarhumah," tegasnya.

Sementara itu, ibunda almarhumah berharap peristiwa pilu yang menimpa putrinya menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua agar lebih erat mendampingi anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan suara bergetar, ia memohon keadilan ditegakkan sekaligus berharap praktik perundungan tidak lagi memakan korban jiwa. "Saya sangat memohon bantuan untuk keadilan bagi anak saya," ucapnya.

Ia berharap, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya dari berbagai sisi.

Sang ibu mengaku telah mengikhlaskan kepergian sang anak dan berharap kasus serupa tidak lagi terjadi di dunia pendidikan.