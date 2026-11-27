JawaPos.com - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Tenaga Kerja) mencatat 44 koperasi beroperasi aktif di Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Kepala Diskop UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya Liberius Mabel mengatakan, koperasi sebagai sarana utama dalam mendorong percepatan ekonomi masyarakat di suatu daerah termasuk di wilayah ini.

”Koperasi yang kami catat beroperasi secara aktif di Kabupaten Jayawijaya hingga saat ini sekitar 43-44 unit dari 200-an,” kata Liberius Mabel seperti dilansir Antara.

Menurut dia, koperasi yang beroperasi aktif ini pun lebih banyak di wilayah perkotaan, sementara di wilayah pinggiran tidak aktif.

”Koperasi yang beroperasi aktif ini lebih banyak di sekitaran Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya atau wilayah perkotaan. Dan koperasi di wilayah pinggiran sudah tidak beroperasi lagi,” ujar Liberius Mabel.

Dia menjelaskan koperasi yang beroperasi secara aktif tersebut bergerak di berbagai sektor dengan tujuan membantu meningkatkan perekonomian anggotanya.

”Koperasi yang masih beroperasi hingga saat ini bergerak di berbagai sektor dengan tujuan utama membantu meningkatkan ekonomi anggotanya,” terang Liberius Mabel.

Dia menambahkan pihaknya sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD teknis juga terus mendorong supaya koperasi yang tidak aktif dalam kembali beroperasi.

”Kami terus mendorong kepada pengurus-pengurus koperasi yang jumlah ratusan supaya kembali beroperasi supaya membantu meningkatkan ekonomi anggotanya melalui konsep pembinaan yang baik dan terarah,” ungkap Liberius Mabel.

Sementara itu, Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Papua terus menunjukkan perkembangan sebagai upaya memperluas akses layanan ekonomi bagi masyarakat hingga tingkat kampung.

Program ini didukung Kodam XVII/Cenderawasih melalui pembangunan sarana koperasi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Pegunungan.

Dari total 19 unit yang masuk tahap pertama, sebanyak 15 bangunan telah berhasil diselesaikan dan kini memasuki tahap pemenuhan fasilitas operasional.

Kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan dapat mendekatkan berbagai aktivitas ekonomi kepada masyarakat, terutama warga yang berada di wilayah kampung.

Dengan tersedianya fasilitas koperasi di lingkungan tempat tinggal, masyarakat nantinya memiliki akses yang lebih mudah untuk mengembangkan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara produktif.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto mengatakan, pembangunan tahap pertama telah mencakup 19 unit Koperasi Merah Putih di wilayah kerja Kodam XVII/Cenderawasih.

Sebagian besar bangunan telah rampung, meskipun pengoperasiannya masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.

”Pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui pembagian tugas dengan pihak terkait. Kodam XVII/Cenderawasih melalui satuan komando kewilayahan atau kodim bertanggung jawab menyiapkan lahan serta melaksanakan pembangunan fisik koperasi,” papar Tri Purwanto.

Sementara itu, penyediaan perlengkapan dan kebutuhan operasional lainnya menjadi tanggung jawab Danantara.

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Sejumlah fasilitas penunjang yang masih ditunggu meliputi kendaraan operasional dan mesin kasir.

Berdasar laporan yang diterima, perlengkapan yang telah tersedia sejauh ini berupa kendaraan truk. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi tahapan penting agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan pelayanan dan usaha secara optimal.

Sebanyak 15 bangunan yang telah selesai tersebar di tiga wilayah, yakni 10 unit di wilayah Kodim 1701/Jayapura, dua unit di Kodim 1702/Jayawijaya, serta tiga unit di Kodim 1708/Biak Numfor.

Persebaran ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah.

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Pembangunan juga akan berlanjut pada tahap kedua dengan rencana penambahan 13 unit Kopdes Merah Putih.

Dari jumlah tersebut, enam lokasi berada di wilayah Kodim 1701/Jayapura, sedangkan sisanya direncanakan berada di wilayah Kodim 1708/Biak Numfor.