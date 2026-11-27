JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran membantah kabar yang menyebut telah menikah lagi atau berpoligami. Dia menegaskan hanya memiliki satu istri, yakni Aisyah Thisia, yang dinikahinya pada Maret 2021.

Agustiar menyayangkan beredarnya informasi tersebut. Terlebih, kabar itu disebarluaskan tanpa melalui proses verifikasi maupun konfirmasi terlebih dahulu.

Menurut dia, informasi yang tidak benar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sekaligus merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Agustiar mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan berita bohong maupun fitnah. Dia menilai kebebasan berekspresi harus tetap diiringi tanggung jawab.

”Kebebasan berpendapat harus kita hormati sebagai bagian dari demokrasi. Namun, jangan sampai kebebasan itu digunakan untuk menyebarkan hoaks dan fitnah yang merugikan orang lain," tutur Agustiar Sabran.

"Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang disampaikan dan disebarluaskan, karena ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Agustiar Sabran.

Terkait kabar tersebut, Agustiar mengaku masih mempertimbangkan langkah hukum. Salah satu opsi yang dipikirkan adalah melaporkan dugaan penyebaran informasi bohong dan fitnah tersebut ke Polda Kalimantan Tengah.

Meski demikian, dia menyebut pelaporan ke kepolisian menjadi opsi terakhir. Agustiar berharap masyarakat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial maupun menyampaikan informasi di ruang publik.