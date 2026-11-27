JawaPos.com - Penyelidikan kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa salah satu SMA negeri di Kota Malang meninggal dunia memasuki babak baru.

Polresta Malang Kota memastikan telah memeriksa sebanyak delapan orang saksi secara intensif hingga Jumat (27/11) pagi, termasuk di antaranya para terduga pelaku, dan mereka dikabarkan bakal menjadi tersangka.

"Hari Jumat tanggal 27 November 2026 sampai pagi ini 8 saksi yang dilakukan pemeriksaan intensif. Di mana terduga pelaku juga dilaksanakan pemeriksaan," terang Kapolresta Malang Kota, Kombespol Danang Setyo Pambudi Sukarno dikutip dari Radar Malang (Jawa Pos Group), Jumat (27/11).

Usai merampungkan pemeriksaan terhadap delapan saksi serta mengumpulkan sejumlah alat bukti, jajaran Satreskrim Polresta Malang Kota bakal melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum lanjutan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total delapan orang yang diperiksa penyidik, empat saksi di antaranya disebut bakal dinaikkan statusnya dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Dalam rangkaian proses pengungkapan kasus ini, aparat kepolisian bahkan disebut-sebut sempat melakukan pengejaran ke luar provinsi hingga ke wilayah Salatiga, Jawa Tengah.

Langkah penelusuran lintas daerah tersebut ditempuh menyusul adanya informasi bahwa salah satu saksi diduga berupaya meninggalkan Kota Malang pascakejadian yang mencoreng dunia pendidikan tersebut.

Sebelumnya, Seorang siswa salah satu SMA negeri di Kota Malang meninggal dunia pada Rabu (25/11) malam setelah sempat dijemput sejumlah temannya dari rumah.

Kepolisian mendalami dugaan tindak pidana penganiayaan yang disinyalir melibatkan empat orang anak.

Peristiwa tragis tersebut bermula sekitar pukul 19.30 WIB ketika korban keluar rumah bersama teman-temannya. Padahal, saat itu kondisinya sedang sakit dan sempat dilarang pergi oleh sang ibu.

Kakak korban, Adef, membenarkan bahwa adiknya nekat keluar rumah lantaran diajak oleh teman-temannya, sebelum akhirnya keluarga mendapat kabar duka beberapa jam kemudian.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diduga sempat dibawa oleh teman-temannya ke sebuah kawasan perumahan di Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Sekitar pukul 22.28 WIB, korban dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Lavalette dengan diantar oleh sejumlah temannya, namun nyawanya sudah tidak tertolong.