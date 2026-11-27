JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) KSM Kawa Begawe di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di lokasi yang sama juga akan dibangun kandang ayam petelur untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Pembangunan dilakukan melalui Asosiasi Perlindungan Masyarakat Indonesia (ASLINMAS) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan.

Program peternakan tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan anggota ASLINMAS dan masyarakat sekitar. Selain membuka peluang pemberdayaan ekonomi, keberadaan peternakan ayam petelur diharapkan dapat membantu menyediakan telur dengan harga lebih terjangkau bagi warga. "Selain tadi kita dikasih insinerator, di sekitar sini juga akan kita kasih kandang ayam petelur, karena katanya telur ayam di sini mahal. Kita bikin ini untuk kesejahteraan ASLINMAS di sini dan juga warga, supaya harga telurnya jadi lebih murah," kata Reda, Jumat (27/11). Baca Juga: Wabup Bogor Minta Dinkes Terjunkan Tim Kunjungi Rumah Korban Tambang Emas Ilegal Pembangunan tersebut akan dimulai hari ini hingga 2 pekan ke depan. "Nanti setelah sudah terbangun, kita balik lagi ke sini, ketemu bapak ibu semua, kita buktikan sama-sama," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum ASLINMAS, La Ode Umar Bonte mengatakan, anggota Linmas perlu mendapat perhatian. Sebab, mereka berkontribusi dalam membantu menjaga keamanan masyarakat.

Menurutnya, ASLINMAS berperan sebagai inisiator yang mendorong pemerintah daerah, para pengusaha, serta berbagai pihak untuk bersama-sama mengambil bagian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

"ASLINMAS itu sebetulnya hanya menginisiasi. Pada akhirnya, kami juga meminta komitmen moral dari para kepala daerah, bupati, gubernur, dan juga para pengusaha yang ada di daerah ini," ujar La Ode.

Ia menjelaskan, program-program ASLINMAS tidak hanya berfokus di Bangka Belitung, tetapi akan diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan, sejumlah agenda kegiatan telah dijadwalkan untuk dilaksanakan di berbagai daerah.

Meski demikian, La Ode menegaskan bahwa keberhasilan program membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki komitmen yang sama agar berbagai inisiatif pemberdayaan dapat berjalan dan memberikan manfaat berkelanjutan.

"Kami hanya menginisiasi, kami mendorong, memberikan semangat bahwa pemerintah dan pemimpin harus hadir di tengah masyarakat Indonesia," tandansya.