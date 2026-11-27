JawaPos.com - Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Jumat (27/11) pukul 06.32 WIT.

Dalam erupsi tersebut, Gunung Dukono terlihat menyemburkan abu vulkanik setinggi sekitar 1.000 meter di atas puncak kawah, mengarah ke Laut Maluku.

Dilansir dari Antara, Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Dukono Sarjan Roboke di Ternate, melaporkan bahwa abu vulkanik teramati berwarna putih kelabu dengan intensitas tebal.

Semburan abu vulkanik tersebut juga tampak condong ke arah barat, tepatnya ke Laut Maluku.

“Asap kawah teramati putih kelabu tebal tinggi 1.000 meter. Condong ke arah barat,” katanya.

Sehari sebelumnya, pada Kamis (26/11) Gunung Dukono tercatat Meletus empat kali dengan tinggi kolom abu 200-400 meter di atas puncak kawah.

“Letusan tersebut terekam dengan amplitudo 5-10 milimeter dan durasi 38,06 hingga 44,59 detik,” lanjut Sarjan.

Selain itu, di hari yang sama juga tercatat dua kali gempa frekuensi rendah dan dua kali gempa tektonik jauh

Sarjan mengatakan, saat ini aktivitas Gunung Dukono masih berada pada Level II atau Waspada.

Karena itu, lanjut dia, masyarakat di sekitar Gunung Dukono, pengunjung, maupun wisatawan diimbau agar tidak beraktivitas di radius 4 kilometer dari Kawah Malupang Warirang.

Selain itu, beberapa waktu belakangan letusan dengan abu vulkanik terjadi secara periodik, dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin sehingga sulit diprediksi.