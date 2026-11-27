JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menambah kuota fasilitas peminjaman kursi roda bagi calon jamaah haji asal Kota Pudak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Jika pada musim haji 2026 lalu hanya tersedia 40 unit, pada 2027 mendatang Pemkab Gresik menambah 40 unit lagi sehingga total mencapai 80 unit kursi roda.

Fasilitas tersebut diprioritaskan khusus bagi jamaah lanjut usia (lansia) serta jamaah kategori risiko tinggi (risti). Penambahan itu diharapkan bisa membantu mobilitas mereka selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Program dukungan ini telah disosialisasikan secara langsung kepada 22 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) se-Kabupaten Gresik sekaligus untuk memetakan kebutuhan riil masing-masing rombongan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik, dr. Ummi Khoiroh menjelaskan inisiatif peminjaman kursi roda tersebut lahir dari gagasan langsung Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, berdasarkan pengalamannya saat bertugas mendampingi jamaah di Arab Saudi.

"Ini khususnya untuk jamaah lansia dan jamaah dengan risiko tinggi. Masing-masing KBIHU sedang memetakan berapa kebutuhan kursi roda bagi calon jamaah haji tahun 2027," ujar dr. Ummi dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Jumat (27/11).

Selain fasilitas kursi roda yang dapat dibawa hingga ke Arab Saudi melalui koordinasi KBIHU, Pemkab Gresik menyiapkan dukungan menyeluruh dari hulu ke hilir. Secara keseluruhan, terdapat tiga program utama yang disiapkan untuk melayani 2.857 calon jamaah haji asal Kabupaten Gresik pada 2027.

Selain kursi roda, Bus juga disiapkan untuk mengantar-jemput jamaah dari Gresik menuju embarkasi maupun saat pemulangan, sementara truk khusus mengangkut koper dan barang bawaan jamaah.

Setiap jamaah direncanakan menerima satu paket perbekalan berisi obat-obatan umum serta multivitamin untuk menjaga kebugaran di Tanah Suci.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Gresik, Lulus, mengapresiasi dukungan fasilitas lengkap dari pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, dengan kuota mencapai 2.857 calon jamaah, sinergi layanan sangat krusial terutama bagi kelompok rentan.