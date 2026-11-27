JawaPos.com - Dugaan persoalan asmara mulai mencuat dalam penyelidikan kasus meninggalnya seorang siswa salah satu SMA negeri di Kota Malang yang diduga menjadi korban penganiayaan pada Rabu (25/11) malam.

Meski informasi awal mengenai latar belakang asmara tersebut telah diterima, pihak kepolisian menegaskan motif pasti masih dalam proses pembuktian dan pendalaman penyidik.

Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Sobhikin, menjelaskan bahwa penyidik saat ini tengah menyusun secara utuh rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah korban dibawa ke rumah salah satu remaja di kawasan Sawojajar, Kota Malang.

Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun kepolisian, korban sempat berada di rumah tersebut dalam kondisi masih bernapas dan bahkan sempat diberi minyak kayu putih. Namun, situasi berubah drastis hanya dalam hitungan menit sebelum akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.

"Kondisinya saat itu masih bernapas, sekitar 10 menit kemudian, seorang remaja laki-laki sempat memeriksa kondisi korban. Ia mendapati korban sudah tidak bernapas," ujar Lukman dikutip dari Radar Malang (Jawa Pos Group), Jumat (27/11).

Mengetahui korban sudah tidak bernapas, sejumlah remaja yang berada di lokasi langsung berinisiatif membawanya ke Rumah Sakit (RS) Lavalette.

Setibanya di rumah sakit, korban segera dimasukkan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), namun upaya penanganan medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya.

Untuk mengurai kronologi lengkap serta memastikan peran masing-masing pihak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota telah memeriksa tujuh orang saksi hingga Kamis (26/11).

Saksi yang diperiksa terdiri atas satu orang pelapor dan enam remaja yang diduga mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.

Pemeriksaan difokuskan untuk mendalami alur kejadian sebelum korban diduga dianiaya, kondisi saat berada di rumah kawasan Sawojajar, hingga pembuktian dugaan motif persoalan asmara.