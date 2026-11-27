JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan hujan ringan hingga sedang meluas ke sebagian besar kabupaten dan kota di Jatim, Jumat (27/11).

Pertumbuhan awan hujan hari ini mulai aktif sejak pagi hari. Beberapa daerah yang berpotensi dilanda hujan sedang meliputi Jember, Kota Kediri, Lumajang, dan Pacitan.

Adapun potensi hujan ringan terpantau meluas ke Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Selain hujan, BMKG Juanda mencatat kecepatan angin yang cukup kencang di beberapa daerah di Jatim. Gresik diprediksi dilanda angin paling kencang dengan kecepatan 38,2 kilometer per jam.

Sejumlah daerah lain yang turut mencatatkan hembusan angin kencang antara lain Pasuruan menembus 35,4 kilometer per jam, Sumenep 34,6 kilometer per jam, Pasuruan 34,8 kilometer per jam, Sidoarjo 33 kilometer per jam, dan Bangkalan 32,5 kilometer per jam.

Suhu udara maksimum di Jatim hari ini mencapai 35 derajat Celsius yang tercatat di Kota Pasuruan, Nganjuk, dan Situbondo.