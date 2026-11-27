JawaPos.com - Polda Aceh memecat Bripka AS, personel Brimob yang ketahuan merampok toko emas di Kabupaten Aceh Barat pada Selasa lalu (24/11).

Dia dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Dalam persidangan tersebut, terungkap bahwa Bripka AS diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, menjelaskan bahwa putusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.

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Menurut Joko, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan sudah menegaskan tidak ada perbedaan pangkat, jabatan, maupun kedudukan dalam proses hukum. Setiap personel Polri memiliki tanggung jawab yang sama dan wajib mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum.

Joko juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran, baik disiplin, kode etik profesi, maupun tindak pidana.

Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

”Bripka AS sudah menjalani sidang KKEP dan diputuskan PTDH. Ini merupakan wujud komitmen kapolda Aceh, bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan personel, terlebih jika perbuatan tersebut sampai menyakiti hati masyarakat,” kata Joko dikutip Jumat (27/11).

Berdasar fakta persidangan dan ketentuan yang berlaku, majelis KKEP yang dipimpin oleh Kabidpropam Polda Aceh Kombes Pol Carlie Syahputra Bustamam menjatuhkan dua sanksi terhadap Bripka AS.

Pertama, sanksi administratif PTDH. Kedua, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan yang bersangkutan merupakan perbuatan tercela.

Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa Bripka AS terlibat dalam pemufakatan jahat pada aksi curas di Toko Emas Nikko Dipo.

Atas perbuatannya, Bripka AS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Atas nama Polda Aceh dan seluruh jajaran, Joko menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Meulaboh. Pihaknya sangat menyayangkan keterlibatan personel Polri dalam tindak pidana tersebut. Dia memastikan, kasus itu akan diproses sampai tuntas.