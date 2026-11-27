JawaPos.com - Pencarian Riduansyah (46), warga yang dilaporkan diterkam buaya di Sungai Sebelimbingan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berakhir. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Kamis (26/11) petang.

Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group) pada Jumat (27/11) penemuan ini terjadi setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran di kawasan sungai yang dikenal menjadi habitat buaya tersebut.

Korban ditemukan sekitar pukul 18.30 WITA. Lokasinya sekitar 20 meter dari titik Lokasi Kejadian Perkara (LKP), tempat Riduansyah sebelumnya dilaporkan diterkam buaya.

Proses pencarian berlangsung dengan penuh kewaspadaan. Pasalnya, saat melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, personel SAR gabungan juga melihat langsung keberadaan buaya di kawasan sungai tersebut.

Meski menghadapi risiko di lapangan, upaya pencarian tetap dilakukan hingga akhirnya korban berhasil ditemukan.

Riduansyah diketahui merupakan warga Jalan Berangas KM 7,5, Kelurahan Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam.

Informasi kejadian diterima Pos SAR Kotabaru dari M Ajrin selaku perwakilan BPBD Kotabaru, Rabu (25/11/2026) sekitar pukul 19.30 WITA.

Menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dengan mengerahkan personel dan sejumlah peralatan pendukung.

Setelah ditemukan, korban segera dievakuasi dan dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, I Putu Sudayana, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban ditemukan.

Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi diakhiri. Pada pukul 18.45 WITA, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing sekaligus penutupan operasi.

“Seluruh unsur yang terlibat selanjutnya kembali ke kesatuan masing-masing,” beritahunya.

Dilanjutkannya, dalam operasi tersebut, sejumlah unsur dikerahkan, mulai dari Pos SAR Kotabaru, Lanal Kotabaru, BPBD Kotabaru, Relawan Damkar, Polairud Kotabaru hingga masyarakat setempat.

Peralatan yang digunakan meliputi Rescue Car, Rubber Boat, perlengkapan Water Rescue, alat komunikasi, Aqua Eye, serta peralatan pendukung lainnya.

“Berakhirnya operasi SAR ini sekaligus mengakhiri pencarian terhadap Riduansyah yang menjadi korban serangan buaya di Sungai Sebelimbingan,” ujarnya.

Tim SAR gabungan menyerahkan jenazah Riduansyah kepada pihak keluarga setelah berhasil dievakuasi dari lokasi penemuan di Sungai Sebelimbingan, Kotabaru, Kamis (26/11/2026) malam.(Dok SAR Banjarmasin)

Sempat Berteriak Jika Tangan Patah

Sebelum ditemukan, korban sempat dinyatakan hilang setelah diduga diseret buaya ke dalam sungai. Upaya pertolongan yang dilakukan warga di sekitar lokasi pun tidak berhasil menyelamatkannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Banjarmasin, kejadian bermula ketika Riduansyah bersama kerabatnya berada di kawasan Sungai Sebelimbingan untuk mengambil kayu.

Saat itu, Riduansyah sedang mengikat kayu pada batang pohon. Namun, situasi mendadak berubah ketika seekor buaya menyerang. Pada serangan pertama, Riduansyah masih sempat menghindar. Akan tetapi, buaya tersebut kembali menyerang, hingga akhirnya diduga menerkam tubuh korban. Riduansyah berusaha melepaskan diri dari terkaman. Warga yang berada di sekitar lokasi juga berupaya memberikan pertolongan dengan melemparkan tali agar korban bisa meraihnya.

Dalam situasi mencekam tersebut, korban sempat menyampaikan kondisi yang dialaminya. “Tangan saya patah,” ucap Riduansyah sebagaimana dituturkan dalam kronologi kejadian.