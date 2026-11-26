JawaPos.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mengajak anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan DIY untuk menyatukan aspirasi dalam mendukung Sugiono sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Seruan tersebut disampaikan Danang di Jogjakarta pada Rabu (25/11/2026) sebagai bagian dari upaya menghimpun pandangan daerah terkait arah kepemimpinan nasional ke depan.

​Danang menyampaikan bahwa kontribusi daerah terhadap kepentingan bangsa tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga lewat keterlibatan dalam agenda strategis nasional.

Menurutnya, Sugiono merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang dinilai memiliki rekam jejak pengalaman serta kapabilitas untuk mengemban tugas lebih besar dalam pemerintahan pusat.

​"Kalau kita bicara tentang Indonesia, tentu kita ingin memberikan yang terbaik. Pak Sugiono adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki Gerindra. Kami melihat beliau punya kapasitas dan pengalaman untuk ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," ujar Danang.

Baca Juga:Amran dan Sugiono Diberi Waktu 4 Hari Lengkapi Syarat Cawapres bila Tak Lengkap

​Inisiatif untuk merangkul para legislator dan senator asal Jogjakarta tersebut berkaitan dengan posisi konstitusional mereka di parlemen. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh anggota DPR RI dan anggota DPD RI merupakan bagian dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

​

Dalam mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk bersidang dan memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan pada posisi tersebut. Pemilihan dilakukan oleh MPR terhadap dua nama calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden.

​

Mengacu pada peran konstitusional MPR RI tersebut, Danang berharap para wakil rakyat yang mewakili masyarakat Jogjakarta dapat membangun kebersamaan dalam menyalurkan aspirasi ke tingkat pusat.

​

"Harapan kami, teman-teman yang mewakili Jogjakarta di DPR maupun DPD RI bisa bersama-sama menyampaikan aspirasi ini. Jogjakarta punya sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Kami ingin semangat itu juga hadir dalam kontribusi untuk masa depan Indonesia," kata Danang.