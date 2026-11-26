Dukungan Sugiono Jadi Wapres Prabowo Mengalir dari Jogjakarta
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Danang Wicaksana Sulistya. (istimewa)
JawaPos.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mengajak anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan DIY untuk menyatukan aspirasi dalam mendukung Sugiono sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Seruan tersebut disampaikan Danang di Jogjakarta pada Rabu (25/11/2026) sebagai bagian dari upaya menghimpun pandangan daerah terkait arah kepemimpinan nasional ke depan.
Danang menyampaikan bahwa kontribusi daerah terhadap kepentingan bangsa tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga lewat keterlibatan dalam agenda strategis nasional.
Menurutnya, Sugiono merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang dinilai memiliki rekam jejak pengalaman serta kapabilitas untuk mengemban tugas lebih besar dalam pemerintahan pusat.
"Kalau kita bicara tentang Indonesia, tentu kita ingin memberikan yang terbaik. Pak Sugiono adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki Gerindra. Kami melihat beliau punya kapasitas dan pengalaman untuk ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," ujar Danang.
Inisiatif untuk merangkul para legislator dan senator asal Jogjakarta tersebut berkaitan dengan posisi konstitusional mereka di parlemen. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh anggota DPR RI dan anggota DPD RI merupakan bagian dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Dalam mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk bersidang dan memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan pada posisi tersebut. Pemilihan dilakukan oleh MPR terhadap dua nama calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden.
Mengacu pada peran konstitusional MPR RI tersebut, Danang berharap para wakil rakyat yang mewakili masyarakat Jogjakarta dapat membangun kebersamaan dalam menyalurkan aspirasi ke tingkat pusat.
"Harapan kami, teman-teman yang mewakili Jogjakarta di DPR maupun DPD RI bisa bersama-sama menyampaikan aspirasi ini. Jogjakarta punya sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Kami ingin semangat itu juga hadir dalam kontribusi untuk masa depan Indonesia," kata Danang.
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Danang menambahkan bahwa latar belakang historis Jogjakarta dalam perjalanan Republik Indonesia menjadi dorongan moral bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk terus berpartisipasi dalam isu-isu kebangsaan. Ia menekankan bahwa seruan konsolidasi antarwakil rakyat ini diarahkan untuk membangun titik temu kepentingan bangsa, bukan untuk memperlebar perbedaan pandangan politik di daerah.
"Ini semangatnya dari Jogjakarta untuk Indonesia. Kita boleh memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda, tetapi ketika bicara tentang masa depan bangsa, tentu kita ingin memberikan kontribusi terbaik. Kami berharap Pak Sugiono bisa menjadi bagian dari kepemimpinan nasional yang membawa Indonesia semakin maju," tutur Danang.
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