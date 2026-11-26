JawaPos.com - Polresta Malang Kota tengah menangani secara intensif kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa salah satu SMA negeri di Kota Malang meninggal dunia. Laporan kematian korban diterima Polres Malang Kota pada Kamis (26/11) dini hari.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi, membenarkan laporan kejadian tersebut. Ia menegaskan kasus ini melibatkan anak di bawah umur, baik dari sisi korban maupun pihak terduga pelaku.

Begitu menerima laporan, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta menempuh prosedur autopsi jenazah korban guna memastikan penyebab pasti kematian.

"Kami sampaikan bahwa tadi malam ada laporan. Kemudian petugas sudah datang dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Ini penanganan secara intensif terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak, dan korban ini meninggal dunia," ujar Danang, Kamis (26/11).

Hingga saat ini, jajaran penyidik Polresta Malang Kota masih mendalami rangkaian peristiwa secara menyeluruh sebelum merilis secara terbuka lokasi spesifik kejadian, kronologi detail, maupun identitas pihak-pihak yang terlibat.

Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan ketelitian penyelidikan serta menyesuaikan ketentuan perlindungan hukum bagi anak.

Selain memproses penyelidikan pidana, Polresta Malang Kota turut menjalin koordinasi bersama Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Kota Malang dan Kota Batu serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang.

Danang mengingatkan, pengawasan terhadap anak usia sekolah di setiap jenjang pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat luas agar tragedi serupa tidak terulang.