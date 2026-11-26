JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat agar mewaspadai peningkatan ancaman banjir, banjir bandang galodo, dan tanah longsor.

Hal itu seiring kemunculan bibit siklon tropis 96S di perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, bibit siklon tersebut berpeluang rendah hingga sedang berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 48 hingga 72 jam ke depan.

"BMKG berulang kali mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir di Sumatera Barat sepanjang November dengan cakupan hingga puluhan kecamatan," ujar Berton Panjaitan dilansir dari Antara.

"Bahkan sejak 22 November peringatan dini kategori siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat juga berlaku di delapan provinsi termasuk Sumatera Barat," imbuh dia

Berdasar catatan data kebencanaan BNPB selama lima tahun terakhir pada periode 2021 hingga 2025, Provinsi Sumatera Barat tercatat mengalami 525 kejadian bencana hidrometeorologi basah.

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Angka tertinggi terjadi pada 2021 sebanyak 194 kejadian, disusul 66 kejadian pada 2022, 119 kejadian pada 2023, 87 kejadian pada 2024, serta 59 kejadian pada 2025.

Dari keseluruhan kejadian tersebut, bencana banjir dan cuaca ekstrem mendominasi hingga sekitar 89 persen.

Sedangkan bencana tanah longsor sebesar 10 persen menjadi ancaman nyata bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perbukitan.

Berton menjelaskan, seiring tingginya curah hujan, pihaknya melaporkan banjir yang telah memasuki hari kesembilan hingga 25 November 2026 masih berdampak pada tiga kabupaten di Sumatera Barat.

Yakni di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Dharmasraya, meski saat ini genangan mulai berangsur surut.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, banjir merendam lima nagari di dua kecamatan yang berdampak pada 1.190 kepala keluarga serta memutus akses Jalan Tapan-Sungai Penuh.

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Di Kabupaten Padang Pariaman tercatat 150 kepala keluarga terdampak di tiga nagari pada tiga kecamatan.

Adapun di Kabupaten Dharmasraya, banjir berdampak pada 309 kepala keluarga di lima nagari pada satu kecamatan dengan 10 keluarga di antaranya mengungsi, selain turut merusak lahan sawah, kebun warga, jembatan, serta jaringan irigasi.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga di bantaran sungai, dataran rendah, maupun lereng perbukitan agar memantau informasi peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setiap hari.