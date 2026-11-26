JawaPos.com — Lebih dari dua dekade menjadi pendidik bagi murid-muridnya, Ida Ayu Ketut Sumitri tak menyangka pencairan insentif untuk ribuan guru PPPK paruh waktu dari Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi momen tak terlupakan. Tidak hanya mendapatkan insentif, Ida Ayu juga menerima kado terindah dari Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.

"Ini beliau paling lama menjadi guru honorer ya berarti? Yang paling lama sebagai guru (paruh waktu), mungkin di atas 20 tahun. Ibu nanti bulan Januari nanti umrah, itu atas biaya saya pribadi," ujar kata Gubernur Lalu Iqbal kepada Ida Ayu.

Tak kuasa membendung haru, perempuan 51 tahun itu meneteskan air mata. Dia lantas memeluk Lalu Iqbal di depan puluhan guru yang hadir di acara silaturahmi guru PPPK paruh waktu di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Mataram. Beberapa kali Ida Ayu mengucapkan terima kasih.

Momen Hari Guru Nasional kali ini menjadi momen yang akan selalu dia kenang seumur hidup. “Terima kasih, Mamiq,” kata Ida Ayu menyebut panggilan akrab Lalu Iqbal.

Iqbal turut menitipkan pesan agar kelak di Tanah Suci dia mendoakan suami serta rekan-rekan sejawatnya. "Terima kasih banyak, Bapak. Amin, insyaallah," ucap Ida Ayu dengan wajah berbinar.

Tak hanya menerima hadiah perjalanan ibadah ke Tanah Suci, guru yang kini bertugas di SMKN 1 Lingsar, Lombok Barat tersebut juga memperoleh kepastian terkait pengusulan statusnya menjadi guru penuh waktu mulai awal tahun 2027 mendatang. Perhatian tersebut menjadi titik terang setelah penantian panjang selama 20 tahun mengabdi di dunia pendidikan.

Ida Ayu Ketut Sumitri mulai meniti karier sebagai tenaga pendidik sejak tahun 2006 sebagai guru honorer Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2026 lalu, ia termasuk salah satu guru di lingkup Pemprov NTB yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebelum akhirnya mendapat kabar gembira pada peringatan Hari Guru tahun ini.

Selain memberangkatkan Ida Ayu sebagai guru dengan masa pengabdian terlama, Lalu Iqbal juga meminta jajarannya mendata satu guru lagi dengan usia paling senior untuk turut dikawal keberangkatannya. "Sama minta yang paling senior satu, nanti supaya kami kawal ya," imbuhnya.

Iqbal mengatakan, hadiah umrah untuk Ida Ayu murni berasal dari kantong pribadinya sebagai bentuk kado Hari Guru Nasional. "Hadiah Hari Guru untuk (beliau), hadiah pribadi. Insyaallah setelah ada rezeki nanti, awal Januari berangkatnya," tutur mantan Duta Besar RI untuk Turki tersebut.

Di luar hadiah pribadi tersebut, Iqbal juga menjelaskan skema apresiasi serupa yang telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov NTB. Meski kemampuan anggaran tahun ini mengalami penyesuaian dari sebelumnya 30 orang menjadi 12 orang, Pemprov tetap memberikan penghargaan bagi aparatur dan penggerak layanan publik berprestasi, seperti ASN terbaik hingga kader Posyandu.