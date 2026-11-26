JawaPos.com - Seorang siswa salah satu SMA negeri di Kota Malang meninggal dunia pada Rabu (25/11) malam setelah sempat dijemput sejumlah temannya dari rumah.

Kepolisian kini mendalami dugaan tindak pidana penganiayaan yang disinyalir melibatkan empat orang anak.

Peristiwa tragis tersebut bermula sekitar pukul 19.30 WIB ketika korban keluar rumah bersama teman-temannya. Padahal, saat itu kondisinya sedang sakit dan sempat dilarang pergi oleh sang ibu.

Kakak korban, Adef, membenarkan bahwa adiknya nekat keluar rumah lantaran diajak oleh teman-temannya, sebelum akhirnya keluarga mendapat kabar duka beberapa jam kemudian.

"Jadi saat diajak sama temannya sekitar pukul 19.30. Sama ibunya sudah dilarang, tapi tetap keluar," ungkap Adef, dikutip dari Radar Malang (Jawa Pos Group), Kamis (26/11).

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diduga sempat dibawa oleh teman-temannya ke sebuah kawasan perumahan di Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Namun, keluarga belum mengetahui pasti kronologi kejadian yang menimpa korban di lokasi tersebut.

Sekitar pukul 22.28 WIB, korban dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Lavalette dengan diantar oleh sejumlah temannya, namun nyawanya sudah tidak tertolong.

Pihak rumah sakit yang kesulitan menghubungi orang tua korban kemudian berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota hingga sang ibu tiba di rumah sakit.

Guna mengungkap penyebab pasti kematian korban, jenazah dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk menjalani autopsi.

Adef menuturkan, korban dikenal memiliki kepribadian tertutup sehingga jarang bercerita kepada keluarga, meski belakangan muncul informasi bahwa korban sempat berselisih dengan temannya.

"Tapi kata ibu saya sempat ada masalah dengan teman," tutur Adef.

Terduga Pelaku Masih Berusia Anak Kapolresta Malang Kota, Kombespol Danang Setiyo Pambudi Sukarno, membenarkan adanya dugaan penganiayaan di balik tewasnya pelajar tersebut.

Dari hasil penyelidikan awal, polisi mengantongi informasi keterlibatan empat terduga pelaku yang seluruhnya masih berusia anak.

"Informasi awal, ada 4 pelaku. Namun sedang kami lakukan pengembangan dan pendalaman," tegas Danang.

Kasus ini juga mendapat atensi langsung dari Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum.

Ia menyambangi kediaman keluarga korban pada Kamis (26/11), dan memastikan proses hukum berjalan sesuai regulasi khusus anak.