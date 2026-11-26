JawaPos.com - Hujan lebat disertai angin kencang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro pada Selasa (24/11) sore dan mengakibatkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan.

Dua desa terparah akibat bencana tersebut adalah Desa Duwel dan Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem. Balai Desa dan Koperasi Desa Duwel juga turut terdampak terjangan angin kencang.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto mengungkapkan, berdasarkan pendataan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jatim, setidaknya 207 rumah terdampak dengan rincian 200 unit rusak ringan, 3 unit rusak sedang, dan 4 unit rusak berat.

"Angin puting beliung adalah salah satu potensi ancaman bencana di masa pancaroba," kata Gatot, Kamis (16/11).

Selain itu, lanjut Gatot, ada 5 unit tempat usaha 3 unit fasilitas umum (fasum), serta 3 unit tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tersebut.

Hujan deras disertai angin kencang tersebut juga mengakibatkan 17 pohon tumbang, 2 tiang listrik roboh, serta 1 unit kendaraan mengalami kerusakan.

Untuk membantu percepatan perbaikan rumah warga yang atap maupun dindingnya rusak, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim menyerahkan paket bantuan material bangunan dalam jumlah besar.

Terdiri atas 35.000 biji genteng, 1.500 batang kayu reng dan 1.020 batang kayu usuk, 30 sak semen, 6 meter kubik pasir, 4 meter kubik koral, 30 batang besi ukuran 6, 30 batang besi ukuran 8, serta 581 buah bata ringan.

Selain material bangunan, bantuan logistik darurat turut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Bantuan yang disalurkan meliputi 200 paket sembako, 800 lembar terpal, 40 dus paket tambahan gizi, 175 dus aneka biskuit, 50 pasang sepatu boot, serta 48 potong jas hujan.