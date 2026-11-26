JawaPos.com - Ratusan delegasi pengurus daerah dan cabang dari seluruh Indonesia resmi memadati Kota Makassar untuk mengikuti perhelatan akbar Kongres XIII Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Berlangsung pada 26–29 November 2026 di MYKO Hotel & Convention Center, forum tertinggi organisasi ini tidak hanya memfokuskan agenda pada regenerasi kepemimpinan nasional periode 2026-2029, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi pemuda gereja melalui sektor UMKM.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI, Sahat Sinurat, memastikan seluruh perwakilan pengurus dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota telah terkonfirmasi hadir.

Selain memobilisasi internal kader, forum strategis ini turut melibatkan unsur pemangku kebijakan tingkat pusat maupun daerah.

"Pengurus provinsi hingga kota dan kabupaten akan hadir dalam pelaksanaan Kongres GAMKI di Makassar, termasuk beberapa perwakilan pemerintah pusat," ungkap Sahat dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Mengusung tema besar "Bersukacitalah dalam Pengharapan, Sabarlah dalam Kesesakan, dan Bertekunlah dalam Doa (Rm. 12:12)", kongres kali ini menyoroti urgensi penyiapan kepemimpinan pemuda yang tangguh menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Aspek pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu sorotan utama menjelang pembukaan acara. Saat membahas persiapan kongres bersama panitia, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong DPD GAMKI Sulsel mengambil peran aktif dalam penguatan kapasitas kewirausahaan serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Fatmawati mengarahkan agar para kader GAMKI, khususnya pemuda gereja, memanfaatkan secara optimal berbagai program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang telah difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Langkah ini dinilai krusial agar generasi muda tidak hanya aktif pada kegiatan sosial-keagamaan, tetapi juga tampil sebagai motor penggerak ekonomi kreatif di daerah.

Rencananya, Fatmawati Rusdi bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akan hadir sebagai pembicara utama dalam sesi seminar nasional yang menjadi bagian dari rangkaian agenda kongres. Munafri juga dijadwalkan hadir langsung membuka perhelatan nasional tersebut.

Penunjukan Kota Makassar sebagai tuan rumah kongres nasional bukan tanpa alasan. Menurut Sahat Sinurat, kuatnya sinergi antara pengurus daerah, dukungan gereja-gereja di Sulawesi Selatan, serta ekosistem kolaborasi lintas iman menjadi fondasi utama kesiapan panitia menyambut ribuan kader.

"Tentunya saya berterima kasih kepada pengurus GAMKI di tingkat provinsi dan kota, khususnya Makassar yang menjadi tuan rumah Kongres GAMKI. Begitu juga kepada Pemerintah Kota Makassar atas dukungan penuhnya," tutur Sahat.

Solidaritas nyata juga ditunjukkan oleh berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan lintas agama di Sulawesi Selatan yang turut mengawal persiapan acara.

Selama empat hari pelaksanaan, Kongres XIII GAMKI akan mengevaluasi perjalanan organisasi, merumuskan arah kebijakan strategis, menyusun program kerja jangka menengah, serta memilih kepengurusan baru DPP GAMKI untuk tiga tahun ke depan.