JawaPos.com - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Blitar dalam rangka peresmian Zona Informatif di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar, Rabu (25/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi public.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mengatakan, sejauh ini Kota Blitar telah menunjukkan perkembangan dalam penyediaan informasi dan kebijakan publik. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Syauqul Muhibbin saat ini, keterbukaan informasi semakin didukung dengan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun Kota Blitar.

"Sejauh ini Kota Blitar sudah bagus dan beberapa tahun terakhir sudah informatif. Namun jangan berpuas diri serta selalu buat inovasi-inovasi yang ada," kata Yunus.

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono mengatakan upaya mempertahankan status informatif terus dilakukan pemerintah daerah melalui berbagai kanal layanan resmi.

Di antaranya penyediaan akses informasi melalui kanal resmi pemerintah, dialog langsung untuk menampung aspirasi masyarakat, podcast, Ngobras, hingga Sapa Mas Wali sebagai kanal penyampaian aduan dan aspirasi melalui smartphone agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti.

Hingga 2026, PPID Kota Blitar telah mencatat sebanyak 3.105 informasi publik, dengan 79 permohonan PPID yang telah terselesaikan, 51 PPID pelaksana di lingkungan OPD dan kelurahan, serta 125 kanal aktif melalui website dan media sosial.

Selain itu, keterbukaan informasi juga didukung melalui sejumlah platform, di antaranya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Blitar, website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta website Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Blitar.

"Selama ini yang sudah dilakukan dapat dipertahankan dan inovasi-inovasi dilakukan seperti kelurahan informatif, Sapa Mas Wali, podcast, Ngobras dan lainnya," terang Tri Iman.