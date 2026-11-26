JawaPos.com - Bupati Kupang, Yosef Lede, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan kekerasan seksual.

Semua Kronologi berawal dari kehadiran korban, RWM, 21, di rumah dinas Yosef di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) malam lantaran ditawari pekerjaan, namun ternyata berujung dugaan kekerasan seksual.

Dari Tipu-Tipu Tawaran Kerja hingga Lapor Polisi Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa dugaan kekerasan seksual fisik tersebut berlangsung pada Rabu (11/11) sekitar pukul 21.30 WITA hingga Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 00.00 WITA.

Korban bersama sejumlah saksi datang ke lokasi pertemuan setelah menerima informasi adanya penawaran pekerjaan.

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Di kompleks rumah dinas itulah korban mengaku mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh Yosef.

Setelah kejadian, korban menghubungi para saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput keluar dari area kompleks rumah dinas.

Laporan resmi kemudian masuk ke SPKT Polda NTT pada Kamis (12/11) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Jajaran Ditres PPA dan PPO Polda NTT bersama tim joint investigasi yang dibentuk Kapolda segera menyusun timeline kronologi berdasarkan pencocokan bukti pendukung, olah TKP, serta pemeriksaan 19 orang saksi dan korban.

Pembuktian Ilmiah dan Pendampingan Korban Penyidik menerapkan pendekatan scientific crime investigation melalui pencocokan kondisi fisik TKP dengan alur waktu kejadian.

Kepolisian juga mengajukan Visum et Repertum (VER), pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli pidana dan forensik.

Untuk memastikan pemulihan korban, penyidik menggandeng Rumah Sakit Bhayangkara dan berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTT guna menyiapkan fasilitas rumah aman bila diperlukan.

Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan barang bukti terkait dugaan kekerasan seksual dari TKP.

Barang bukti tersebut terdiri atas satu spon kasur, dua bantal, satu celana dalam hitam, satu bra, satu kaus hitam, satu buku cokelat bertuliskan buku tamu, satu botol minyak kayu putih, satu unit HP merek Oppo, dan satu kartu SIM.

Dasar Penahanan dan Pasal yang Diterapkan Menurut Polda NTT, Penahanan Bupati Kupang Yosef Lede dilakukan berdasarkan syarat objektif dan subjektif.

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Tujuannya untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, memberi keterangan yang tidak sesuai fakta, sekaligus menjamin keamanan serta perlindungan korban.

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 ayat 1 huruf D dan E UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sub Pasal 6 huruf B juncto Pasal 12 UU TPKS, juncto Pasal 473 ayat 1 juncto Pasal 20 huruf D UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta pada pasal pokok TPKS.

Tidak lupa, ada pemberatan pidana tambahan sepertiga apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan, wewenang, atau kepercayaan sesuai aturan berlaku.

Polda NTT menegaskan tim joint investigasi masih terus bekerja menuntaskan proses penyidikan.

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Kabid Humas Polda NTT Kombespol. Henry Novika Chandra menjelaskan, penetapan tersangka dan penahanan dilakukan setelah tim joint investigasi menggelar perkara khusus dan mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.

Penanganan perkara ini menyasar dugaan kekerasan seksual fisik berupa penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, kerentanan, dan atau pemerkosaan serta perbuatan cabul.