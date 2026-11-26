JawaPos.com – Jalanan di kawasan Gunung Gumitir, perbatasan Jember-Banyuwangi, masih lengang ketika Abdurahman (45) memecah kesunyian jalan raya itu dengan bunyi gesekan sepatu dengan aspal pada Rabu (25/11). Waktu masih menunjukkan sekitar pukul 05.00 WIB.

Pria yang sehari-hari mengabdi sebagai penjaga sekolah ini memulai misi ekstremnya. Berlari sejauh 81 kilometer menuju kawasan Ketapang, Banyuwangi.

Aksi menantang batas ketahanan fisik tersebut bukan sekadar ambisi memburu rekor pribadi. Bagi pria yang akrab disapa Cak Dur ini, setiap ayunan kaki adalah persembahan tulus sekaligus ungkapan rasa syukur mendalam untuk memperingati Hari Guru Nasional ke-81.

"Meskipun saya ini cuma penjaga sekolah, tapi saya mencintai instansi pendidikan. Saya sudah diberi SK PPPK dan bersyukur sekali karena sudah dihidupi dari pekerjaan ini," ujar Cak Dur dikutip dari Radar Banyuwangi (Jawa Pos Group), Kamis (26/11).

Pengabdian selama belasan tahun di SDN 3 Sepanjang, Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, membuat ikatan batinnya dengan lingkungan sekolah begitu mengakar. Diangkatnya ia sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kian menebalkan rasa bangga serta keinginannya untuk merayakan hari besar para pahlawan tanpa tanda jasa dengan cara yang istimewa.

Berbeda dengan aksi lari sebelumnya yang kerap dilakukan secara spontan untuk membayar nazar, tantangan Gumitir–Ketapang kali ini dirancang dengan perhitungan matang.

Selain memiliki kesamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional ke-81, jarak yang ditempuh juga dimaksudkan untuk mematahkan rekor terjauhnya sendiri yang selama ini mentok di jarak 53 kilometer. Artinya, ada tambahan jarak ekstrem sepanjang 28 kilometer yang harus ditaklukkan.

Namun, alam Banyuwangi sempat menguji persiapannya. Curah hujan yang tinggi belakangan ini memangkas jadwal latihan jarak jauh yang telah disusun jauh-jauh hari. Ia pun menyiasatinya dengan menjaga ritme kebugaran lewat beberapa kali sesi lari setengah maraton sejauh 21 kilometer demi membiasakan otot kaki bekerja dalam durasi panjang.

"Persiapannya sudah lama, cuma kendalanya belakangan sering hujan, jadi agak sulit cari waktu yang pas buat long run," tutur Cak Dur.

Kendala cuaca itu pun kembali membayangi saat hari pelaksanaan tiba. Guyuran hujan di wilayah Glenmore sejak pagi memaksanya sesekali menepi sejenak untuk memulihkan tenaga dengan meneguk air mineral dan menyantap roti.

Selain mengandalkan ketahanan mental dan pemilihan sepatu peredam benturan aspal, Cak Dur juga membaca betul karakter medan yang dilaluinya.

Jalur dari lereng Gumitir menuju pesisir Ketapang dinilai memiliki elevasi yang cenderung menurun, sebuah keuntungan teknis dibandingkan rute sebaliknya dari Banyuwangi menuju Glenmore yang didominasi tanjakan menguras stamina.

"Jalur ini elevasinya cenderung turun, beda dengan saat saya lari dari Banyuwangi ke Glenmore yang nanjak terus. Semoga bisa lancar sampai Ketapang," harapnya.