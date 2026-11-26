JawaPos.com - Dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di di Kota Madiun.

Sebanyak 10 siswa dan tiga guru SD Aisyiyah Kartoharjo dilaporkan mendapat penanganan medis setelah menyantap menu MBG, Rabu (25/11).

Makanan tersebut dipasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kartoharjo Oro-Oro Ombo 2. Polisi dan dinas kesehatan turun tangan untuk mendalami penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa dan guru.

Dilansir Radar Madiun (Jawa Pos Group), Alifia, wali kelas VI SD Aisyiyah Kartoharjo, mengatakan, gejala gangguan kesehatan mulai dirasakan sejumlah siswa dan guru tak lama setelah menyantap makanan.

Adapun menu MBG pagi itu terdiri atas nasi kuning, ayam goreng, dan orek tempe. Alifia yang turut menyantap makanan tersebut mengaku nasi kuning terasa lebih asin dibandingkan biasanya. Sementara menu lainnya tidak menunjukkan kejanggalan dari segi rasa.

’’Setelah makan, saya merasa pusing, perut sakit, dan muntah,’’ ungkapnya, dikutip Kamis (26/11).

Sebanyak 10 siswa dan tiga guru sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Santa Clara, Kota Madiun. Seluruh pasien yang mendapat penanganan medis berstatus rawat jalan.

Sejumlah siswa lainnya juga dilaporkan mengalami gejala pusing, diare, dan muntah setelah pulang sekolah. Polres Madiun Kota langsung menerjunkan petugas untuk mendalami dugaan keracunan tersebut.

Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama mengatakan, pihaknya masih melakukan identifikasi. ’’Masih pendalaman, mohon waktu karena masih simpang untuk lokasi dan lain sebagainya,’’ katanya.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kota Madiun juga telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE).