JawaPos.com – Grup musik tongtong Sumenep Angin Ribut berhasil mengguncang publik internasional dalam acara Energizing Indonesia: Riders Parade MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/10).

Grup musik kebanggaan Kabupaten Sumenep tersebut tidak hanya menyita perhatian masyarakat lokal. Penampilan kesenian tradisional ini juga disukai wisatawan luar negeri yang hadir di Kota Mataram siang itu.

Salah seorang di antaranya Mathias, warga asal Prancis. Pemilik akun TikTok Mathias Cowok Prancis itu awalnya menonton Angin Ribut seperti pengunjung yang lain. Makin lama makin mendekati personel Angin Ribut yang sedang beraksi.

”Tiba-tiba kaget ada ini di Parade MotoGP di Mataram Lombok. Apa nama ini? Dari mana?” tulisnya dalam video yang memperlihatkan penamilan Angin Ribut di Teras Udayana.

Video tersebut dibanjiri komentar. Salah satunya akun TiktTok Madura United FC yang mengatakan bahwa grup musik yang diunggah Mathias itu dari Sumenep, kabupaten paling timur di Madura.

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”See you sooon in Madura,” balas Mathias. Tidak sedikit warganet yang mengomentari unggahan Mathias dengan kalimat undangan atau ajakan agar datang langsung ke Sumenep.

Dengan kaus dan celana serbahitam, Mathias terlihat menikmati sajian musik rancak khas tongtong Sumenep. Kehadiran Mathias siang itu menarik perhatian tim dan pengunjung.

Salah seorang penari kemudian menghampiri dan mengalungkan selendang (penjung) kepadanya pertanda ajakan untuk menari bersama. Mathias menyambutnya dengan baik.

Saat itulah dia segera berbaur bersama para penari Sanggar Tari Abinar dan Sanggar Tari Pottre Angin yang berkolaborasi dengan Angin Ribut. Tepuk tangan penonton kian bergemuruh berpadu dengan dentuman musik yang tak kalah semarak. Sorotan kamera para penonton juga tertuju kepadanya.

”Saat aku nyobain tarian tradisional di Lombok,” tulis Mathias dalam keterangan video saat dia menari bersama tim Angin Ribut.

Dari tempat itu, Mathias diajak naik kereta kencana kebanggaan Angin Ribut. Sampai di atas singgasana, dia kembali bergoyang bersama pembina Angin Ribut M. Ismail Huda dan para penabuh tongtong. Dengan masih berkalung sekendang merah, dia berlenggak-lenggok mengikuti alunan musik yang khas tersebut sambil terus bertepuk tangan.

”Saat aku diajak jadi bagian dari tarian keluarga Madura. Gas ke Madura nex??!” tulisnya dalam video saat-saat dia bergoyang di atas kereta kebanggaan Angin Ribut yang diunggah Kamis (8/10).

Mathias merupakan warga negara Prancis. Dia lancar berbahasa Indonesia hingga banyak mengira blasteran. Dia belajar bahasa Indonesia otodidak saat menempuh pendidikan double degree S1 di UGM Yogyakarta.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengucapkan terima kasih atas sambutan publik Mataram atas penampilan musik tongtong Sumenep. Grup Angin Ribut yang mengguncang Mataram dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026 merupakan bagian komitmen Pemkab Sumenep.

Fauzi menegaskan, Pemkab Sumenep berkomitmen untuk melestarian dan mengembangkan seni dan budaya daerah. Termasuk musik tongtong untuk tidak hanya tampil di Sumenep. Ini bagian dari promosi daerah