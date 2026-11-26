JawaPos.com - Potensi hujan di wilayah Jawa Timur terpantau semakin merata mengguyur. Pada Kamis (26/11), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan, pertumbuhan awan hujan terpantau mulai aktif sejak pukul 10.00 WIB.

Dan hujan diperkirakan akan meluas ke hampir seluruh wilayah Jawa Timur pada siang hingga sore menjelang malam hari.

BMKG mencatat adanya potensi hujan disertai petir di Trenggalek pada sore hari. Sementara Pacitan berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari.

Untuk potensi hujan ringan terpantau meluas mencakup Bangkalan, Kabupaten dan Kota Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten dan Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Surabaya, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung.

Seiring meratanya hujan dan tutupan awan, suhu udara maksimum di Jawa Timur cenderung turun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Suhu tertinggi tercatat pada angka 34 derajat Celsius yang diperkirakan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

Adapun beberapa daerah yang mencatatkan suhu maksimal 33 derajat Celsius. Misalnya Jombang, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Nganjuk