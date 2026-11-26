JawaPos.com - Juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jawa Timur Jazuli menegaskan kekecewaan buruh atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) tahun 2027 di Jawa Timur pada Rabu (25/11) lalu. Upah buruh yang dirasa jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurutnya masih ada 21 kabupaten/kota di Jatim yang UMK-nya di bawah Rp 3 juta per bulan. Padahal, KHL Jawa Timur berada di angka Rp 3,7 juta.

Jazuli pun mengancam akan menggugat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa atas penetapan UMP dan UMK yang dirasa jauh dari harapan buruh. "Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan gugatan PTUN (atas penetapan UMP dan UMK)" kata Jazuli, Rabu (25/11) malam.

Jazuli pun meminta Khofifah segera melakukan revisi nilai UMP dan UMK agar gugatan ke PTUN tidak sampai dilayangkan. Menurutnya, Keputusan Gubernur terkait penetapan UMP dan UMK masih bisa dilakukan revisi.

"Sangat bisa (revisi UMP dan UMK) karena ini bukan Quran, Mas. Ya harusnya kan sangat bisa," ujarnya.

Jazuli menegaskan buruh masih menunggu apakah benar-benar bisa merealisasikan janji politiknya untuk menyejahterakan kalangan pekerja atau tidak. Ia mengatakan buruh tidak pernah menuntut hidup mewah, hanya mengharapkan kehidupan yang layak.

"Kita tunggu Ibu Khofifah ini apakah benar-benar sesuai dengan janji politiknya untuk mensejahterakan buruh? Sekali lagi kami tidak minta hidup mewah, tapi hidup layak yang standarnya ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri. Bukan kita yang menetapkan," ucapnya.

Buruh juga menyoroti Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak yang tidak berani menemui massa aksi saat buruh menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jatim.

Saat aksi berlangsung, Khofifah memang tengah bertugas di Jepang. Maka perwakilan buruh yang dipanggil saat mediasi ditemui oleh Emil Elestianto Dardak yang ditunjuk menjadi Plt Gubernur Jatim selama Khofifah di luar negeri.