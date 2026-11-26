JawaPos.com - Apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk bantuan nominal. Dukungan berkelanjutan melalui pagelaran, penguatan fasilitas budaya hingga pelibatan generasi muda dinilai penting untuk menjaga eksistensi budaya lokal.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan hal itu saat kegiatan penyaluran apresiasi pelaku budaya di Joglo Markeso, Kampung Ketandan, Surabaya, Selasa (25/11). Cahyo mengatakan sepanjang 2026 pihaknya telah dua kali menggelar kegiatan penyaluran apresiasi kepada para budayawan di Surabaya.

Meski nominal yang diberikan tidak besar, kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pelaku budaya yang selama ini menjaga identitas bangsa. "Insyaallah ini merupakan bentuk takzim dan rasa hormat kami kepada para pelaku budayawan yang terus menjaga bangsa kita tetap menjadi bangsa Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, budaya merupakan salah satu pembeda Indonesia dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi jati diri dan karakter masyarakat, termasuk arek-arek Suroboyo.

Karena itu, Cahyo menilai penguatan ekosistem budaya perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya memperhatikan kesejahteraan seniman, tetapi juga memastikan mereka memiliki ruang untuk berkarya dan tampil di hadapan masyarakat.

"Kudu nanggap, kudu ada acara, agar selain kesejahteraannya meningkat, mereka juga mengasah kemampuan mereka untuk tetap lestari," katanya. Cahyo juga mendorong optimalisasi fasilitas publik yang berfungsi sebagai ruang pemberdayaan budaya.

Menurut dia, rumah budaya seperti Joglo Markeso memiliki potensi lebih besar jika dikembangkan menjadi tempat pembentukan karakter generasi muda.

Ruang budaya, tidak seharusnya hanya menjadi tempat mengenalkan kesenian tradisional. Namun, juga bisa dimanfaatkan untuk menanamkan nilai sosial, Pancasila, literasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

"Ini bisa menjadi simpul untuk menjadi sarana peningkatan karakter bangsa kita," tutur legislator muda tersebut. Tantangan lainnya adalah bagaimana memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Cahyo menilai digitalisasi dapat menjadi salah satu cara memperluas akses informasi mengenai kesenian dan tradisi daerah.

Namun, pemanfaatan teknologi harus diikuti inovasi agar budaya lokal semakin menarik bagi anak muda. Modifikasi dalam penyajian budaya diperbolehkan selama tidak menghilangkan keaslian atau autentisitasnya.

Dia juga mendorong agar pengenalan budaya lokal diperkuat melalui satuan pendidikan. Salah satunya dengan menghadirkan kelas khusus atau kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan budaya asli Surabaya sejak usia dini.

"Usia 5 sampai 12 tahun adalah pondasi kita mencetak generasi bangsa yang seperti apa," jelasnya. Cahyo berharap penguatan pendidikan budaya dapat menjadi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan begitu, warisan budaya para pendahulu tidak terkikis zaman maupun globalisasi.

Terkait dukungan anggaran, Cahyo menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik dalam mendorong pemberdayaan pelaku budaya. Namun, penguatan ekosistem tetap membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.