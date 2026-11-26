JawaPos.com – Seorang warga Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan bernama Riduansyah (46 tahun) masih dinyatakan hilang sampai Kamis (26/11). Riduansyah dilaporkan hilang di Sungai Sebelimbing pada Rabu (25/11) sore.

Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Riduansyah dilaporkan hilang setelah diduga diterkam dan diseret buaya ke dalam Sungai Sebelimbingan, Kabupaten Kotabaru, Rabu (25/11) sore. Hingga Rabu malam, tim pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) gabungan masih berupaya menemukan korban.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banjarmasin, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi antara pukul 16.00 dan 17.00 Wita. Kantor SAR Banjarmasin menerima laporan kejadian dari perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotabaru, M Ajrin, sekitar pukul 19.30 Wita.

Nah, pada Kamis (26/11/2026) subuh, di tengah operasi pencarian korban tengah malam, seekor buaya berukuran besar tiba-tiba muncul ke permukaan air.

Lokasinya hanya berjarak kurang dari satu meter dari perahu karet tim SAR gabungan dan speedboat Polairud Polres Kotabaru yang sedang melakukan pencarian. Kemunculan predator sungai tersebut sontak membuat personel yang berada di lokasi saling mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan.

Momen menegangkan itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok Adam Manis. Akun tersebut diketahui merupakan bagian dari tim SAR gabungan yang bertugas langsung di lapangan.

Dalam rekaman video tersebut, terlihat seekor buaya berukuran besar muncul di antara armada yang digunakan petugas untuk menyisir perairan. Suasana yang semula fokus pada pencarian korban berubah tegang. Beberapa petugas terdengar spontan memperingatkan rekan-rekannya agar berhati-hati.

“Awas, awas, hati-hati, hati-hati,” terdengar suara salah seorang petugas dalam video tersebut.

Petugas lainnya juga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat ukuran buaya yang muncul begitu dekat dengan armada pencarian. “Buayanya ada ganal banar (besar sekali, red),” cetus salah seorang petugas.

“Ganal banar buayanya, eh. Tadi banyak melihat,” sahut petugas lainnya. Kemunculan buaya tersebut semakin memperlihatkan besarnya risiko yang dihadapi personel SAR gabungan selama melakukan operasi pencarian di kawasan sungai tersebut.

Kronologi Hilangnya Riduansyah

Riduansyah dilaporkan hilang setelah diduga diterkam buaya saat berusaha menyelamatkan kerabatnya yang lebih dahulu terancam serangan predator tersebut, Rabu (25/11/2026) sore. Peristiwa nahas itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.00-17.00 Wita.

Seekor buaya berukuran besar terlihat muncul di antara perahu karet tim SAR gabungan dan speedboat Polairud Polres Kotabaru saat pencarian Riduansyah, Kamis (26/11) subuh.(Tangkapan layar video TikTok Adam Manis)

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan Basarnas Banjarmasin, korban bersama kerabatnya awalnya pergi ke sekitar sungai untuk mengambil kayu. Saat hendak mengikat kayu di batang pohon, korban sempat menghindari serangan pertama buaya. Namun, predator tersebut kembali menyerang.

Kali ini, buaya diduga menerkam bagian pinggang atau tubuh korban. Korban sempat berusaha melawan. Warga yang berada di sekitar lokasi juga berupaya memberikan pertolongan dengan melemparkan tali. Namun, korban tidak sempat meraih tali tersebut hingga akhirnya diduga diseret ke dalam sungai dan menghilang.

Setelah menerima laporan sekitar pukul 19.30 Wita dari perwakilan BPBD Kotabaru, M Ajrin, Pos SAR Kotabaru langsung mengerahkan enam personel rescue menuju lokasi kejadian. Tim diberangkatkan pukul 19.48 Wita menggunakan Rescue Car dan rubber boat.

Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Pos SAR Kotabaru, Lanal Kotabaru, BPBD Kabupaten Kotabaru, relawan pemadam kebakaran, Polairud Polres Kotabaru, serta masyarakat setempat.

Personel dilengkapi peralatan water rescue, rubber boat, alat komunikasi, Aqua Eye, dan perlengkapan pendukung lainnya. SAR Mission Coordinator (SMC), I Putu Sudayana sebelumnya menyampaikan bahwa keselamatan personel menjadi perhatian utama dalam operasi tersebut.

“Begitu menerima informasi kejadian, kami langsung mengerahkan personel Pos SAR Kotabaru menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian. Kami juga berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait dan masyarakat setempat guna mengoptimalkan upaya pencarian,” jelasnya.