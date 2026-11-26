JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini terjadi menyusul terbentuknya sirkulasi siklonik di beberapa perairan.

Dikutip dari Antara, prakirawan BMKG Alya Sausan dalam siaran harian yang diikuti dari Jakarta, Kamis (26/11) menjelaskan sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Sunda.

“Kondisi tersebut memicu terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Bengkulu, Selat Sunda, Laut Jawa bagian barat, serta Laut Natuna,” ujar Alya.

BMKG mengingatkan agar siaga terhadap potensi hujan lebat di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berstatus waspada diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Sumatra, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, sebagian Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, serta sebagian besar Papua.

BMKG juga mengingatkan masyarakat pesisir, nelayan, serta pengguna transportasi laut untuk memperhatikan kondisi gelombang laut.

Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Samudera Hindia barat Aceh hingga Lampung, Samudera Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Laut Natuna Utara, serta Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.