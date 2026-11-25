JawaPos.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan guru. Terutama guru PPPK paruh waktu yang masih jauh dari sejahtera. Bahkan, ada guru yang hanya digaji Rp 40.000 sebulan.

Iqbal meminta agar Pemprov NTB memberikan tambahan insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan dari APBD hingga masa transisi pengalihan penggajian guru ke pemerintah pusat selesai.

“Bagaimana mungkin kita berharap siswa mendapatkan pendidikan berkualitas jika gaji gurunya Rp 40.000 per bulan? Terus terang saya mohon maaf. Sebagai pemimpin saya mohon maaf. Saya tidak rela guru PPPK paruh waktu sampai tergolong jadi penduduk miskin ekstrem,” kata Gubernur Lalu Iqbal di Aula Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) NTB, Rabu, 25 November 2026.

Lalu Iqbal menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kesejahteraan para pahlawan tanda jasa tersebut saat saat bersilaturahmi dengan puluhan guru PPPK paruh waktu penerima insentif.

Iqbal menyampaikan permohonan maaf kepada para guru yang selama ini masih menerima penghasilan jauh dari layak. Dia menegaskan tidak ingin para guru yang mengabdikan diri untuk pendidikan anak-anak di NTB justru hidup dalam kemiskinan ekstrem.

“Saya mohon maaf sebagai pemimpin. Saya tidak rela guru paruh waktu masuk penduduk miskin ekstrem. Kita tambahkan Rp 500 ribu per bulan sampai masa transisi ini selesai, sampai guru-guru penggajiannya ditarik ke pusat,” ujar Iqbal.

Momentum Hari Guru Nasional tahun ini juga membawa kabar baik bagi 2.234 guru PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov NTB. Mereka dijadwalkan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes ulang mulai 1 Januari 2027, menyusul kebijakan pemerintah pusat mengenai pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu.

Informasi tersebut diperoleh setelah Pemprov NTB mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta pada 23–25 November 2026.

Sebanyak 2.234 guru tersebut telah melalui proses verifikasi, sementara pendataan terhadap PPPK paruh waktu dengan formasi teknis yang secara faktual aktif mengajar masih berlangsung.

Dengan pengalihan status tersebut, para guru akan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungan Kemendikdasmen dengan penggajian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses administrasi pengangkatan dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.