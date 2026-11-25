JawaPos.com – Keterbatasan akses air bersih masih menjadi persoalan mendasar bagi warga Desa Lakekun Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekitar 1.466 jiwa atau setara 48 persen dari total populasi desa tersebut tercatat belum terlayani akses air bersih yang memadai, sehingga memaksa warga menempuh jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan air harian.

Menjawab persoalan krisis air tersebut, ParagonCorp melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berkolaborasi dengan Solar Chapter, pemerintah desa, serta masyarakat setempat membangun infrastruktur sistem air bersih bertenaga surya.

Proyek bertajuk Water for Lakekun Barat yang merupakan bagian dari Program Indonesia Merdeka Air 2026 ini menjadi kolaborasi perdana antara ParagonCorp dan Solar Chapter dalam mendekatkan akses air ke permukiman warga.

Director Corporate Affairs ParagonCorp, Astri Wahyuni, menyatakan bahwa keterlibatan ParagonCorp dalam pendanaan dan pembangunan infrastruktur air bersih ini ditujukan untuk menciptakan dampak berkelanjutan bersama warga di wilayah terpencil.

“Bagi kami, hadirnya akses air bersih di Lakekun Barat bukan sekadar tentang mengalirkan air, tetapi juga menghadirkan harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Menjadi kebahagiaan tersendiri melihat air yang sebelumnya sulit dijangkau kini dapat hadir lebih dekat dengan rumah-rumah warga,” ujar Astri dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, ia berharap infrastruktur yang telah dibangun tersebut dapat dirawat secara kolektif agar manfaatnya terus dirasakan dalam jangka panjang. “Kami berharap fasilitas ini dapat terus dijaga dan dikelola bersama, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Semoga setiap aliran air yang hadir membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Lakekun Barat,” imbuhnya.

Sistem pompa tenaga surya hasil kolaborasi ini resmi beroperasi penuh pada 18 September 2026 setelah melalui tahapan uji coba dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama pemerintah desa. Infrastruktur tersebut kini mampu memproduksi air hingga 98.000 liter per hari dan mengalirkannya ke 56 sambungan rumah yang tersebar di empat dusun, yakni Wesiran, Solo, Aymelay, dan Tolaran.

Guna memastikan keberlanjutan operasional fasilitas hasil kolaborasi ParagonCorp, Solar Chapter, dan warga tersebut, pengelolaan sistem air kini diserahkan secara mandiri kepada komite air yang dibentuk oleh masyarakat desa. Untuk biaya operasional dan perawatan rutin, warga menyepakati skema iuran mandiri sebesar Rp30.000 per keluarga setiap bulan dengan pendampingan pemerintah desa setempat.