JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur untuk tahun 2027.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/778/013/2026 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2027 yang ditandatangani Plt Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak pada Rabu (25/11).

Berdasarkan dokumen keputusan tersebut, Kota Surabaya kembali menempati posisi tertinggi se-Jawa Timur dengan nilai UMK 2027 sebesar Rp 5.659.011,72.

Secara umum, posisi lima besar masih didominasi kawasan ring satu industri yang seluruhnya menembus angka di atas Rp 5,5 juta. Rinciannya Kabupaten Gresik Rp 5.559.079,07, Kabupaten Sidoarjo Rp 5.554.948,87, Kabupaten Mojokerto Rp 5.544.949,96, dan Kabupaten Pasuruan Rp 5.507.242,00.

Berikut Daftar Lengkap UMK 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2027:

1 Kota Surabaya Rp 5.659.011,72

2 Kabupaten Gresik Rp 5.559.079,07

3 Kabupaten Sidoarjo Rp 5.554.948,87

4 Kabupaten Mojokerto Rp 5.544.949,96

5 Kabupaten Pasuruan Rp 5.507.242,00

6 Kabupaten Malang Rp 4.062.749,59

7 Kota Malang Rp 4.008.702,00

8 Kota Pasuruan Rp 3.791.144,00

9 Kota Batu Rp 3.785.139,00

10 Kabupaten Jombang Rp 3.539.522,40

11 Kabupaten Tuban Rp 3.413.111,00

12 Kabupaten Lamongan Rp 3.406.327,00

13 Kota Mojokerto Rp 3.401.069,36

14 Kabupaten Probolinggo Rp 3.399.270,54

15 Kabupaten Jember Rp 3.277.270,34

16 Kota Probolinggo Rp 3.271.062,86

17 Kabupaten Banyuwangi Rp 3.223.793,00

18 Kabupaten Bojonegoro Rp 2.885.229,22

19 Kota Kediri Rp 2.881.865,00

20 Kabupaten Kediri Rp 2.839.933,00

21 Kabupaten Tulungagung Rp 2.828.984,00

22 Kota Madiun Rp 2.800.208,00

23 Kota Blitar Rp 2.797.493,15

24 Kabupaten Blitar Rp 2.758.219,25

25 Kabupaten Nganjuk Rp 2.751.973,00

26 Kabupaten Bangkalan Rp 2.750.725,00

27 Kabupaten Lumajang Rp 2.746.942,13

28 Kabupaten Ngawi Rp 2.743.782,10

29 Kabupaten Sumenep Rp 2.743.120,58

30 Kabupaten Magetan Rp 2.742.533,00

31 Kabupaten Madiun Rp 2.740.308,00

32 Kabupaten Ponorogo Rp 2.730.636,00

33 Kabupaten Bondowoso Rp 2.730.000,00

34 Kabupaten Pacitan Rp 2.730.000,00

35 Kabupaten Pamekasan Rp 2.730.000,00

36 Kabupaten Sampang Rp 2.730.000,00

37 Kabupaten Situbondo Rp 2.730.000,00