JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah bencana banjir dan longsor di beberapa daerah. Bencana hidrometeorologi itu melanda beberapa titik berbeda di wilayah Jawa Barat (Jabar), Sumatera, hingga Sulawesi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem terjadi di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jabar pada Selasa (24/11). Akibatnya 18 kepala keluarga atau 60 jiwa terdampak. Tidak hanya itu, sekitar 15 rumah mengalami kerusakan ringan.

Selain itu, longsor terjadi di Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kondisi tanah yang tidak stabil menyebabkan longsoran pada area tambang dan mengakibatkan sejumlah penambang terjebak. Tim Gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan melakukan evakuasi terhadap korban.

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Banjir di Aceh dan Sumatera

Di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, BNPB mencatat terjadinya banjir di Desa Simpang Gawar, Kecamatan Terangun, dan Desa Setu, Kecamatan Tripe Jaya. Selain menggenangi wilayah permukiman, kejadian tersebut menyebabkan badan jalan mengalami penurunan atau amblas sekitar lima meter.

”Petugas telah memasang rambu peringatan serta melakukan penanganan dan asesmen di lokasi terdampak,” ucap Berton pada Rabu (25/11).

Banjir juga terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara. Laporan yang diterima oleh BNPB, banjir tersebut disertai dengan angin kencang berdampak pada sejumlah desa di Kecamatan Badar dan Darul Hasanah. Akibatnya sekitar 30 kepala keluarga (KK) terdampak.

Bencana tersebut juga disertai dengan insiden pohon dan tiang listrik tumbang serta gangguan listrik di beberapa lokasi. Berton memastikan bahwa petugas sudah melakukan pembersihan material dan asesmen dampak kejadian.

Cuaca ekstrem berupa angin kencang juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) pada Selasa (24/11). Persisnya di Desa Sumber Harum, Kecamatan Tungkal Jaya. Peristiwa tersebut berdampak pada 74 kepala keluarga atau 222 jiwa.

”Sebanyak 10 rumah mengalami kerusakan berat dan 65 rumah mengalami kerusakan sedang, serta empat tiang listrik dilaporkan roboh. Sebagian warga terdampak mengungsi dan pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan serta mendirikan tenda,” terang dia.

Di Kabupaten Lampung Selatan, cuaca ekstrem berdampak pada 67 kepala keluarga di Desa Purwotani dan Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung. Sebanyak delapan rumah rusak berat dan 59 rumah rusak ringan. Sejumlah kendaraan dilaporkan rusak.

Di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, cuaca ekstrem berdampak pada empat kepala keluarga, empat rumah rusak ringan, dan satu fasilitas pendidikan terdampak. Pemerintah daerah setempat sudah melakukan asesmen, pembersihan material, perbaikan atap, serta penyaluran bantuan logistik.

Banjir dan Angin Kencang di Kalimantan dan Sulawesi

Lebih lanjut, Berton mengungkapkan bahwa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) terjadi banjir yang berdampak terhadap 145 kepala keluarga dan 145 unit rumah di tiga desa. Yakni Desa Batu Mak Jage, Selakau Tua, dan Gayung Bersambut.

”Kejadian tersebut mengganggu akses jalan, aktivitas masyarakat, serta kegiatan sekolah. Petugas masih melakukan asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan koordinasi penanganan, sementara kondisi air dilaporkan berpotensi meningkat,” ujarnya.