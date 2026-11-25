JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali melakukan operasi penumbangan tanaman kelapa sawit ilegal di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Operasi yang melibatkan Balai Besar TNGL dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan tersebut menyasar areal seluas 688,91 hektare yang tersebar di empat resor, yakni Resor Lawe Malum, Resor Lawe Mamas, Resor Lawe Alas, dan Resor Muara Situlen, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kutacane.

Operasi penumbangan didukung pengerahan enam unit ekskavator dan 31 unit gergaji mesin (chainsaw). Kondisi geografis, jarak tempuh menuju lokasi operasi, serta tantangan teknis peralatan tidak menyurutkan upaya tim dalam menertibkan kawasan.

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Pelaksanaan operasi didukung sinergi antara Kementerian Kehutanan dalam kesatuan Satgas PKH, TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), serta masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan operasi, tim menghadapi dinamika sosial berupa aksi penyampaian aspirasi oleh sebagian masyarakat di lokasi kegiatan maupun di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kutacane.

Melalui pendekatan persuasif dan dialog terbuka, audiensi berlangsung kondusif dan menghasilkan kesepakatan bersama. Sejumlah masyarakat telah menyerahkan kembali areal yang dikuasainya kepada negara sebagai bentuk sikap kooperatif dalam mendukung penertiban kawasan.

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, penumbangan diprioritaskan pada areal yang telah diserahkan kepada negara. Secara paralel, Gakkum Kehutanan bersama Kepolisian melakukan tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang belum menyerahkan areal melalui pemanggilan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Mendapatkan Keterangan (BAMK) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Areal yang telah ditertibkan selanjutnya diarahkan pada pemulihan ekosistem hutan hujan tropis TNGL melalui penanaman jenis asli dan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik ekologis kawasan.

Pemulihan dirancang dengan melibatkan masyarakat setempat untuk membangun kepedulian, memperkuat tanggung jawab bersama, serta mencegah terjadinya perambahan kembali.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Subhan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan kawasan dan membangun kolaborasi bersama masyarakat.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah menyerahkan kembali kawasan kepada negara. Kami berkomitmen memperkuat kehadiran negara di tingkat tapak melalui peningkatan patroli, penyuluhan, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

"Keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam pemulihan ekosistem dan perlindungan kawasan juga terus kami dorong. Leuser merupakan warisan alam dunia, habitat penting bagi satwa terancam punah seperti orangutan sumatera, harimau sumatera, dan badak sumatera, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat. Kekayaan alam inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.

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Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas negara dalam melindungi kawasan hutan melalui sistem pengamanan yang mengedepankan deteksi dini dan pencegahan.

“Penertiban sawit ilegal di TN Gunung Leuser merupakan bagian dari upaya negara menegakkan kepastian hukum dan memulihkan fungsi ekologis kawasan. Penguatan Polisi Kehutanan menjadi langkah strategis pemerintah bagi masa depan perlindungan hutan Indonesia," ungkap dia.

"Setiap kawasan hutan harus memiliki penjagaan yang memadai sesuai karakteristik dan tingkat kerawanannya, sehingga negara mampu mendeteksi gangguan sejak dini, mencegah kerusakan, dan menindak pelanggaran sebelum meluas. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Satgas PKH serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelamatan hutan Leuser,” tegasnya.

Taman Nasional Gunung Leuser merupakan bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra yang ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Alam Dunia pada tahun 2004. Selain menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang bernilai global, kawasan ini berperan penting dalam menjaga tata air, menyimpan karbon, melindungi tanah dari erosi, serta membantu mengurangi risiko banjir dan longsor. Konversi hutan menjadi perkebunan ilegal mengancam fungsi ekologis tersebut, mempersempit ruang hidup satwa liar, dan berpotensi meningkatkan konflik antara manusia dan satwa.