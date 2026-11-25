JawaPos.com - Tim SAR gabungan mencari puluhan orang yang diduga terjebak di dalam lubang galian tambang sedalam 100 meter yang terendam air di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/11) pagi.

Upaya penyelamatan dilakukan dengan menyedot genangan air di tengah kondisi medan yang licin dan akses lubang yang sempit. Insiden bermula saat kelompok penambang memasuki lubang galian di sekitar aliran Kali Ciseureuh pada Senin (23/11/2026) siang.

Hujan yang mengguyur kawasan tersebut pada sore harinya meningkatkan debit air hingga meluap, menjebol, dan menggenangi lubang tempat para penambang berada.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari menjelaskan, tim di lapangan terus memantau debit genangan seiring berjalannya proses penyedotan air. Faktor keselamatan personel menjadi prioritas utama sebelum tim penyelamat turun ke kedalaman lubang.

"Kami berkoordinasi dengan seluruh unsur SAR gabungan untuk memantau kondisi air dan menilai akses menuju lubang galian. Kedalaman lubang, akses yang sempit, dan minimnya penerangan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah pencarian agar personel dapat bekerja dengan aman," tegas Desiana, Rabu (25/11).

Guna memaksimalkan operasi penyelamatan, personel dari Basarnas Special Group (BSG) juga tengah dipersiapkan untuk diterjunkan membantu proses evakuasi di titik lokasi.

Hingga Rabu (25/11) pagi, upaya penyisiran dan persiapan evakuasi terus dilakukan secara terpadu. Operasi ini melibatkan Unit Siaga SAR Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Kecamatan Nanggung dan Leuwiliang, Damkar, serta BPBD Kabupaten Bogor.

Selain itu, personel dari Polres Bogor, Polsek Nanggung, Polsek Cigudeg, Koramil, Bhabinkamtibmas, Babinsa Nanggung, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas Nanggung, hingga masyarakat setempat turut bersiaga di sekitar lokasi galian untuk mendukung kelancaran proses pencarian.

Polisi Dalami Jumlah Pasti Korban Dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), jumlah penambang yang terjebak di lubang Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) wilayah Ciguha tersebut diperkirakan mencapai 20 orang.

Meski demikian, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan data valid jumlah korban yang berada di dalam lubang.

Kasi Humas Polres Bogor Ipda Sigit Wahyudi membenarkan adanya peristiwa terjebaknya para penambang akibat lubang galian yang terendam air tersebut.

Ia menyebut Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung telah bergerak untuk berkoordinasi dan meninjau langsung area kejadian bersama aparatur wilayah.