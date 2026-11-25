JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 untuk seluruh daerah di Jawa Barat.

Kota Bekasi kembali menjadi daerah dengan UMK tertinggi untuk tahun 2027, yakni mencapai Rp 6.480.058.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.740-Kesra/2026.

Keputusan ini menjadi dasar pemberlakuan UMK di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat pada 2027.

Dalam penetapan tersebut, terdapat dua daerah yang nilai usulan UMK-nya berada di bawah atau sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp 3 juta. Yakni Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Dengan kondisi tersebut, besaran upah minimum di kedua daerah itu ditetapkan mengikuti ketentuan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp 3 juta.

"Semua sudah ditetapkan diatas UMP 2027, namun untuk Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, karena masih di bawah atau sama dengan UMP, ditetapkan seluruh pengupahannya berdasarkan UMP Provinsi Jawa Barat yaitu Rp 3 juta," ujarnya di Gedung Sate Bandung, dilansir dari website resmi Pemprov Jabar, Rabu (25/11).

Adapun Rata-rata UMK 2027 di Jabar yakni Rp 4.353.494. Rata-rata persen kenaikan UMK Jabar 2027 sebesar 10,95 persen.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, perhitungan UMK sudah sesuai aturan mengacu pada kebutuhan hidup layak, faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai alpha.

"Nilai alpha dalam perhitungan UMK adalah indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan rentang acuan 0,50 hingga 1,00 untuk penetapan upah minimum 2027," jelasnya.

Berikut besaran UMK di Jabar 2027:

1. Kota Bekasi Rp 6.480.058, naik 8,01 persen.

2. Kabupaten Karawang Rp 6.296.284, naik 6,96 persen.

3. Kabupaten Bekasi Rp 6.427.656, naik 8,23 persen.

4. Kabupaten Purwakarta Rp 5.425.150, naik 7,37 persen.

5. Kabupaten Subang Rp 4.005.385, naik 7,17 persen.

6. Kota Depok Rp 5.924.988, naik 7,29 persen.

7. Kota Bogor Rp 5.822.374, naik 7,08 persen.

8. Kabupaten Bogor Rp 5.514.215, naik 6,83 persen.

9. Kabupaten Sukabumi Rp 4.116.542, naik 7,43 persen.

10. Kabupaten Cianjur Rp 3.600.000, naik 8,56 persen.

11. Kota Sukabumi Rp 3.378.628, naik 5,82 persen.

12. Kota Bandung Rp 5.075.356, naik 7,13 persen.

13. Kota Cimahi Rp 4.350.647, naik 6,36 persen.

14. Kabupaten Bandung Barat Rp 4.321.021, naik 8,44 persen.

15. Kabupaten Sumedang Rp 4.269.478, naik 8.09 persen.

16. Kabupaten Bandung Rp 4.273.454, naik 7,58 persen.

17. Kabupaten Indramayu Rp 3.097.768, naik 6,44 persen.

18. Kota Cirebon Rp 3.123.331, naik 8,50 persen.

19. Kabupaten Cirebon Rp 3.181.908, naik 10,45 persen.

20. Kabupaten Majalengka Rp 3.254.225, naik 25,39 persen.

21. Kabupaten Kuningan Rp 3.098.745, naik 30,78 persen.

22. Kota Tasikmalaya Rp 3.235.155, naik 8,55 persen.

23. Kabupaten Tasikmalaya Rp 3.115.122, naik 8,47 persen.

24. Kabupaten Garut Rp 3.096.369, naik 25,25 persen.

25. Kabupaten Pangandaran Rp 3.096.369, naik 31,69 persen.

Untuk Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis karena usulannya lebih kecil atau sama dengan besaran UMP tahun 2027, maka tidak ditetapkan UMK nya.