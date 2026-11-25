JawaPos.com - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2027 mengalami kenaikan di seluruh wilayah. Persentase kenaikannya berkisar 6 hingga 10,44 persen.

Kota Jogja masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi, sekaligus satu-satunya yang akhirnya menembus angka Rp 3 juta. Angka itu masih jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Karawang di Jawa Barat yang nyaris sentuh Rp 6,3 juta. Artinya, UMK Jogja tidak sampai separo Karawang.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti merinci, UMK Kota Jogja naik 6,65 persen, dari sebelumnya Rp 2.827.593 menjadi Rp 3.015.487.

Sementara itu, UMK Kabupaten Sleman meningkat 8,01 persen dari Rp 2.624.387 menjadi Rp 2.834.658. Kabupaten Bantul naik 8,69 persen dari Rp 2.504.001 menjadi Rp 2.727.000.

Adapun UMK Kulon Progo naik 8,86 persen dari Rp 2.504.520 menjadi Rp 2.726.300. Kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Gunungkidul, yakni 10,44 persen, dari sebelumnya Rp 2.468.378 menjadi Rp 2.726.000.

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi DIY ditetapkan sebesar Rp 2.725.000, naik 12,7 persen dari UMP 2026 sebesar Rp 2.417.495.

Selain UMK, terdapat penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Sleman untuk sektor konstruksi sebesar Rp 2.890.136.

“Untuk UMK sektoral yang menentukan hanya Kabupaten Sleman dan itu untuk sektor konstruksi dengan besaran Rp 2.890.136,” jelasnya saat jumpa pers di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (24/11).

Ni Made menjelaskan, UMK dan UMSK berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Pemerintah berharap penetapan upah tersebut dapat diterima seluruh pihak. Selain meningkatkan kesejahteraan pekerja, kebijakan ini diharapkan tetap menjaga iklim usaha dan produktivitas tenaga kerja di DIY.

"Harapan besar kami ini semua bisa diterima oleh semuanya yang berkaitan dengan penetapan ini karena harapan besar kami juga iklim usaha di DIY tumbuh baik dan produktivitas tenaga kerja juga semakin meningkat," harapnya.

Sementara itu, Sekda Sleman Abu Bakar menjelaskan, penetapan UMSK sektor konstruksi didasarkan pada posisi sektor jasa konstruksi yang menjadi salah satu sektor unggulan di wilayahnya.

Berdasarkan data produk domestik regional bruto (PDRB), sektor tersebut menempati peringkat kedua di Sleman.

"Karena sektor jasa konstruksi menduduki rangking dua artinya masuk dalam sektor unggulan menurut data PDRB Sleman," tegasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menjelaskan, penetapan UMK hingga menembus Rp 3 juta telah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayahnya yang relatif tinggi.

Berdasarkan survei KHL Kota Jogja, kebutuhan hidup layak mencapai Rp 2.012.000 per orang. Selain itu, penetapan UMK juga mempertimbangkan hasil diskusi bersama kalangan pengusaha dan pekerja.

"Akhirnya kita putuskan dengan angka melewati batas psikologis Rp 3 juta itu," katanya.

Hasto menyatakan, Pemkot Jogja siap memberikan penjelasan apabila ada pihak yang keberatan dengan penetapan tersebut.

Diskusi akan dilakukan dengan memaparkan sejumlah pertimbangan, mulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Jogja mencapai 5,45 persen. Meski demikian, terdapat pula angka pertumbuhan 5,1 persen yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan UMK. "Hal itu beberapa unsur yang dipertimbangkan," katanya.

Dia menambahkan, penetapan UMK tetap mengacu pada formula yang berlaku tanpa mengabaikan hasil survei KHL.

Ke depan, Pemkot Jogja juga mendorong adanya peta jalan agar besaran upah pekerja semakin mendekati kebutuhan hidup layak.

"Saya juga sependapat bahwa untuk ke depan sebagai fakta mau enggak mau yang harus kita tuju adalah KHL," katanya.

Secara terperinci, berikut besaran UMK di Provinsi DIY Tahun 2027:

1. Kota Yogyakarta: Rp 3.015.487, naik 6,65 persen.

2. Kabupaten Sleman: Rp 2.834.658, naik 8,01 persen.

3. Kabupaten Bantul: Rp 2.727.000, naik 8,69 persen.

4. Kabupaten Kulon Progo: Rp 2.726.300, naik 8,86 persen.