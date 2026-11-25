JawaPos.com - Sebanyak 197 rumah warga di wilayah Tasikmalaya Selatan mengalami kerusakan akibat bencana tanah longsor. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyiapkan bantuan hingga Rp 40 juta bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.

Dedi mengatakan, data kerusakan rumah akibat bencana tersebut telah diterima pemerintah provinsi. Ia memastikan bantuan akan segera disalurkan dengan mendatangi langsung wilayah terdampak pada Senin.

Besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan. Warga dengan rumah rusak berat akan menerima Rp 40 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 15 juta.

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"Seluruh data dari korban bencana alam di Tasik Selatan sebanyak 197 rumah rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang datanya sudah kami terima. Dan selanjutnya, hari Senin saya akan segera pergi ke Tasik untuk menyampaikan bantuan untuk warga," ujar Dedi, Rabu (25/11).

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga terdampak dalam menangani kerusakan rumah akibat bencana. Dedi juga mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam mempercepat penanganan bencana di Jawa Barat.

Di tengah musim hujan, Dedi mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama tanah longsor dan banjir.

Iaa juga mengajak masyarakat memperbanyak penanaman pohon untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana.

"Semoga kita terus berhati-hati untuk di musim hujan ini, perbanyaklah menanam agar hutan tidak gundul, longsor tidak terjadi, banjir tidak melanda," tuturnya.