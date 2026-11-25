JawaPos.com - Satu dari puluhan korban hilang pasca kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, berhasil diidentifikasi oleh Polda Banten.

Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan bahwa sampai Selasa (24/11), sudah 26 kantong jenazah diterima oleh Polda banten dari Tim SAR Gabungan. Berdasar hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi data antemortem serta postmortem yang dilakukan Tim DVI Gabungan, satu korban berhasil teridentifikasi.

”Atas nama Muhammad Ma'rupin, laki-laki, berusia 31 tahun, yang beralamat di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang,” kata Brigjen Zain dikutip pada Rabu (25/11).

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Atas nama Polda Banten, Zain menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Dia memastikan, jenazah korban yang telah teridentifikasi sudah diserahkan kepada pihak keluarga pada Selasa malam untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka dan dimakamkan secara layak.

Dalam kesempatan yang sama, Kapusdokkes Polri Brigjen Pol Nariyana menjelaskan bahwa kedatangannya ke Polda Banten merupakan bagian dari asistensi sekaligus memastikan perkembangan proses identifikasi yang dilaksanakan oleh Tim DVI Gabungan.

Yaki tim yang berisi personel dari Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda Banten, PDFI, PDGI Cabang Serang, serta unsur pendukung lainnya. Menurut Nariyana, pihaknya sudah melakukan rapat rekonsiliasi dengan mencocokkan data postmortem dari hasil pemeriksaan jenazah dengan data antemortem yang diperoleh dari keluarga.

”Hasil rekonsiliasi, satu kantong jenazah dengan nomor PM 1/009/RSB berhasil diidentifikasi setelah ditemukan kecocokan data sekunder medis, jenis kelamin, perkiraan usia, pemeriksaan gigi, serta properti yang ditemukan bersama korban,” jelas dia.

Beberapa properti itu terdiri atas elepon genggam, jam tangan, STNK, dan ikat pinggang. Data tersebut sesuai dengan data antemortem nomor 015 atas nama Muhammad Ma'rupin. Sebagaimana disampaikan oleh wakapolda Banten, korban berjenis kelamin laki-laki dan berasal Desa Parigi, Kecamatan Cikande.

Terhadap 25 kantong jenazah lainnya, lanjut dia, saat ini masih dilakukan pemeriksaan DNA di Laboratorium Pusdokkes Polri. Hasil pemeriksaan tersebut diperkirakan dapat diperoleh dalam waktu tiga hingga empat hari. Dia berharap nantinya hasil tes DNA membantu proses identifikasi korban.