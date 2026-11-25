JawaPos.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat mengatasi persoalan pengangguran di NTB. Salah satu langkahnya adalah mempercepat realisasi investasi untuk memperluas lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Iqbal turun langsung mengawal proses tersebut secara intensif melalui pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penanaman Modal.

“Tim ini bukan tim business as usual, tetapi tim yang benar-benar dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat investasi, dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan,” kata Lalu Iqbal saat mengumpulkan tim tersebut di Gema Coffee, Mataram, NTB, Selasa, 24 November 2026.

Selain melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait investasi, tim tersebut juga menggandeng Bank NTB Syariah untuk memperkuat dukungan sektor perbankan terhadap percepatan realisasi investasi di NTB.

Dalam arahannya, Iqbal menekankan pentingnya perubahan pola kerja pemerintah dalam menangani investasi. Tim tidak hanya bertugas memfasilitasi masuknya investor, tetapi juga secara aktif mengidentifikasi dan mengurai berbagai hambatan yang dihadapi investor hingga proyek dapat direalisasikan.

“Kita akan agendakan pertemuan rutin untuk evaluasi langsung setiap dua bulan sekali,” katanya.

Iqbal menjelaskan, NTB menghadapi tantangan penyediaan lapangan kerja bagi sekitar 160 ribu orang, yang terdiri atas sekitar 100 ribu pengangguran dan 60 ribu angkatan kerja baru setiap tahun. Sementara itu, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi di NTB diperkirakan mampu menyerap rata-rata sekitar 5.000 tenaga kerja. Artinya, pertumbuhan ekonomi di kisaran 7,3 persen sekalipun belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan lapangan kerja tersebut.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD, investasi menjadi salah satu instrumen utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Iqbal mendorong pengembangan investasi pada sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, energi terbarukan, transportasi, pariwisata, hingga pertambangan, dengan menekankan pentingnya hilirisasi dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Hingga November 2026, realisasi investasi di NTB tercatat sekitar Rp 46 triliun atau lebih dari 71 persen dari target Rp 64 triliun yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain mengoptimalkan realisasi investasi pada tahun berjalan, Iqbal juga menginginkan penetapan target investasi yang lebih progresif pada tahun mendatang.

Untuk memperkuat daya saing investasi NTB, Iqbal meminta penerapan kepastian waktu pelayanan pada setiap tahapan perizinan melalui mekanisme Service Level Agreement (SLA) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dia juga mengarahkan pembentukan kanal komunikasi berdasarkan klaster investasi agar investor tidak perlu bolak-balik mendatangi berbagai OPD untuk menyelesaikan persoalan.

Iqbal turut menyiapkan mekanisme penyelesaian hambatan investasi secara berjenjang. Persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat tim akan diteruskan kepada kepala dinas, sekretaris daerah, hingga gubernur apabila membutuhkan intervensi langsung atau peninjauan terhadap kebijakan yang menghambat investasi.

Untuk memastikan mekanisme tersebut berjalan efektif, Iqbal akan melakukan evaluasi bersama masing-masing klaster investasi setiap dua bulan dan menggelar pertemuan lintas klaster setiap enam bulan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan, membaca tren investasi, serta merumuskan langkah percepatan realisasi investasi di NTB.