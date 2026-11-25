JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan kondisi cuaca di Jawa Timur cenderung didominasi tutupan awan pada Rabu (25/11).

Dominasi tutupan awan ini membuat hujan ringan berpotensi turun di sejumlah kabupaten dan kota. Meski demikian, suhu udara tergolong masih menyengat menyentuh 35 derajat Celsius.

Berdasarkan data BMKG Juanda, daerah yang diprakirakan mengalami hujan ringan ada 11 wilayah. Meliputi Bojonegoro, Ngawi, Trenggalek, Tulungagung, Kota Malang, Bondowoso, Lumajang, Tuban, Pamekasan, Sampang, dan Situbondo.

Sementara itu, suhu udara tertinggi pada hari ini tercatat di angka 35 derajat Celsius yang menyelimuti Bojonegoro dan Ngawi.

Daerah lain yang terpantau dilanda hawa panas meliputi Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Nganjuk, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung dengan suhu maksimum 34 derajat Celsius.