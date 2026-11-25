JawaPos.com - Jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memeriksa langsung kondisi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Minggu (22/11).

Pemeriksaan itu menggunakan kapal dengan menyusuri perairan Cimayang dan pesawat nirawak (drone) memantau tutupan hutan dari udara. Pemeriksaan itu diikuti oleh tim inspektur tambang Kementerian ESDM bersama polisi kehutanan dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan konservasi habitat badak jawa tersebut.

Tim berangkat dari Pulau Peucangdan mengambil data udara di perairan Cimayang. Lantas memeriksa sejumlah titik di Desa Mangkualam dan Desa Ranca Pinang, Kecamatan Cimanggu. Gambar udara diambil untuk melihat kondisi tutupan lahan, bukaan lahan, dan aktivitas di sekitarnya.

Dari pengamatan langsung dan dokumentasi drone, tidak ditemukan kegiatan penambangan di dalam kawasan TNUK. Temuan ini dikuatkan keterangan Polisi Kehutanan Balai TNUK yang mendampingi tim selama pemeriksaan.

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Hasil verifikasi sejalan dengan penegasan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Wilayah pertambangan itu tidak termasuk wilayah taman nasional," tegas Bahlil di Jakarta pada Senin (23/11).

Bahlil menjelaskan pemetaan wilayah potensi mineral telah dilakukan sejak 2014 dan diperbarui pada 2017 dan 2022 berdasarkan usulan daerah.

Penetapan wilayah pertambangan merupakan pendataan wilayah dengan potensi mineral strategis, bukan pemberian izin menambang. Untuk sebuah wilayah agar bisa dilakukan aktivitas pertambangan, ada sejumlah proses yang harus dilakukan, yakni penetapan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Di Ujung Kulon, keduanya tidak pernah diterbitkan. "Jangankan IUP ya, WIUP-nya aja belum ada yang dikeluarkan," ujarnya.

Bahlil pun memastikan tahapan itu tidak akan pernah berlanjut di kawasan konservasi. "Sekali lagi ya, tidak akan pernah ada izin dikeluarkan di daerah-daerah itu," tegasnya.