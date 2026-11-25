JawaPos.com - Persoalan pemenuhan hak beribadah dan memperoleh pendidikan agama masih menjadi pekerjaan rumah. Sejumlah kendala terkait pendirian rumah ibadah hingga minimnya tenaga pengajar agama Kristen di sekolah negeri dilaporkan masih terjadi di Jawa Timur.

Persoalan tersebut disampaikan Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Jawa Timur saat beraudiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur, Selasa (17/11) pekan lalu. Dalam pertemuan itu, API mengungkap persoalan penggunaan dan pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sidoarjo dan Lamongan.

Selain itu, keterbatasan guru agama Kristen di sejumlah sekolah negeri, terutama di Kota Surabaya, turut menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penanganan agar peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan agama sesuai keyakinannya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur Toar R.E. Mangaribi mengatakan, persoalan yang berkaitan dengan hak beribadah dan pendidikan agama harus diselesaikan melalui komunikasi antarpihak. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu dilibatkan untuk mencari solusi.

“Setiap warga memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah dan memperoleh layanan pendidikan agama. Karena itu, ketika muncul persoalan di lapangan, yang perlu kita kedepankan adalah dialog dan komunikasi. Pemerintah harus hadir untuk mencari jalan keluar yang baik, tetap sesuai aturan, tetapi juga tidak mengabaikan hak-hak masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut perlu mengedepankan pendekatan humanis tanpa mengesampingkan regulasi yang berlaku. Koordinasi dengan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dinas Pendidikan, pihak sekolah, hingga masyarakat juga diperlukan.

Kementerian HAM Kantor Wilayah Jatim melakukan diskusi dengan Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Jawa Timur pada Selasa (17/11).

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, baik terkait pendirian maupun penggunaan rumah ibadah maupun pemenuhan tenaga pengajar agama di sekolah negeri.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat koordinasi antara API Jawa Timur dan Kanwil Kementerian HAM Jawa Timur. Harapannya, persoalan yang menyangkut kebebasan beragama dan pemenuhan hak pendidikan agama tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut pada penyelesaian konkret.