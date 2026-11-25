JawaPos.com - Festival Mendongeng Cerita Rakyat Suara Nusantara Jawa Tengah 2026 meraih rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori “Lomba Mendongeng Peserta Terbanyak”.

Festival yang berlangsung di Taman Balekambang, Surakarta, pada 21–22 November itu mencatat 4.758 pendaftar dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Peserta terbagi dalam empat kategori, yakni Benih Nusantara untuk siswa SD/MI, Tunas Nusantara untuk SMP/MTs, Kuntum Nusantara untuk SMA/SMK/MA, serta Ranting Nusantara untuk guru, mahasiswa, dan masyarakat umum. Setelah seleksi video Instagram Reels, kompetisi berlanjut dengan 40 semifinalis dan 20 finalis.

Ketua Panitia Suara Nusantara, Cahaya Manthovani, mengatakan jumlah pendaftar menunjukkan tradisi bertutur masih diminati generasi masa kini. Menurutnya, kegiatan mendongeng juga dapat melatih ekspresi, komunikasi, dan kepercayaan diri.

Cahaya mengajak peserta memanfaatkan festival sebagai ruang berinteraksi, bukan hanya mengejar gelar juara. Ia juga berpesan agar peserta berani tampil dan tidak terpaku pada kesempurnaan teknis.

“Jadilah versi paling berani dari diri kalian hari ini. Tunjukkan bukan versi paling sempurna, melainkan versi paling berani,” ujarnya.

Festival tahun ini mengangkat tema “Menghidupkan Legenda Jawa Tengah, Menginspirasi Masa Depan”. Para finalis membawakan cerita rakyat seperti Rawa Pening, Timun Mas, Jaka Tarub, Ki Ageng Selo, Jaka Tingkir, Asal Usul Baturraden, Suwidak Loro, Ajisaka, serta Bawang Merah dan Bawang Putih.

Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, yang membuka acara, mengatakan pengenalan cerita rakyat kepada anak-anak perlu terus dilakukan agar tradisi lisan tidak semakin jauh dari kehidupan generasi muda.

Festival ini diselenggarakan PT Navaswara Bhuwana Kencana bersama Navaswara Media Nusantara di bawah Pembina Maya Miranda Ambarsari. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan rangkaian Suara Nusantara yang sebelumnya digelar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Daftar 12 pemenang utama

Benih Nusantara (SD/MI): Avneina Gilvi Farzana (SD Negeri Slawi Kulon 03, Kabupaten Tegal); Jasmine Ghaissani Adinata (SDIT Salsabila 5 Purworejo); Rajendra Al Gibran Andreanse (SD Muhammadiyah 1 Alternatif, Kota Magelang).

Tunas Nusantara (SMP/MTs): Salsabilla Nadifa Setiawan (SMP H. Isriati Baiturrahman, Kota Semarang); Fadhila Putri Nuraini (SMPN 2 Purworejo); Panji Cayapata Siladri (SMPN 1 Wonogiri).

Kuntum Nusantara (SMA/SMK/MA): Ahmad Azka Rijal (SMKN 1 Wonosobo); Faizah Hasna Asysyahidah (SMA Negeri 4 Kota Magelang); Moch. Khairul Azham (SMAN 1 Pejagoan, Kabupaten Kebumen).

Ranting Nusantara (Guru/Mahasiswa/Umum): Tri Setyo Nugroho (SMK 17 Magelang); Nida Amiratusyifa (Kabupaten Kendal); Dini Arindiah (Purwokerto, Banyumas).