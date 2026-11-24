JawaPos.com - Tumpukan cangkang kerang hijau di pesisir Tanjung Kait, Banten, mulai dikaji untuk dimanfaatkan sebagai bahan alternatif konstruksi. Melalui proyek Harapan Hijau, dua pelajar, Matthew Koestanto dan Nicholas Rusli, menggandeng Universitas Indonesia (UI) serta Habitat for Humanity Indonesia untuk mengolah limbah cangkang kerang hijau menjadi material yang berpotensi mengurangi penggunaan pasir.

Gagasan tersebut berawal dari kunjungan Matthew Koestanto ke Tanjung Kait dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Saat melihat banyak cangkang kerang hijau menumpuk di lingkungan warga, ia kemudian mencari tahu potensi pemanfaatannya setelah mengetahui keterbatasan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan limbah di kawasan tersebut.

“Awalnya, saya tidak datang ke sana dengan tujuan untuk membuat sebuah proyek. Saya hanya mengikuti kegiatan sosial dan melihat langsung kondisi di sekitar. Ketika melihat banyak cangkang kerang hijau menumpuk, saya penasaran apakah limbah tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu. Setelah berbicara dengan warga, saya mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang cangkang yang dibuang, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menghadapi permasalahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ, saya mulai mencari tahu apakah cangkang kerang hijau bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna, khususnya sebagai bahan dalam material konstruksi. Saya merasa sayang jika sesuatu yang sebenarnya masih memiliki potensi hanya berakhir sebagai limbah. Saya berharap melalui Harapan Hijau, kami bisa mencoba memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi bagian dari awal proyek ini,” ujar Matthew Koestanto, Founder Harapan Hijau.

Co-Founder Harapan Hijau Nicholas Rusli mengatakan, proyek tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan material alternatif, tetapi juga membangun kolaborasi untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Menurut saya, salah satu hal paling menarik dari Harapan Hijau adalah bagaimana sebuah permasalahan yang terlihat sederhana dapat membuka peluang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Kami tidak ingin proyek ini hanya berhenti pada tahap menemukan ide atau mengembangkan material, tetapi juga ingin melihat bagaimana hasilnya dapat digunakan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Proses ini juga mengajarkan saya bahwa sebuah solusi tidak bisa dibangun oleh satu orang saja. Dibutuhkan kerja sama antara kami sebagai pelajar, para peneliti, organisasi, dan masyarakat yang terlibat langsung. Saya berharap Harapan Hijau dapat mendorong anak muda lainnya untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan berani mencoba mencari solusi dari permasalahan yang mereka temui,” ujar Nicholas Rusli.

Cangkang Kerang Hijau Dikaji sebagai Substitusi Pasir Harapan Hijau menggandeng tim peneliti Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, untuk mengembangkan pemanfaatan cangkang kerang hijau. Penelitian tersebut didukung Hibah Pengabdian Masyarakat Dosen Tahun 2026 yang dikelola Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial (DPIS) Universitas Indonesia.

Penelitian dipimpin Dr. Jessica Sjah, S.T., M.T., M.Sc., bersama Dr. Dipl.-Ing. Nuraziz Handika, S.T., M.T., M.Sc. dan Dr. Bastian Okto Bangkit Sentosa, S.T., M.T., M.Sc. Tim mengkaji kemungkinan penggunaan cangkang kerang hijau sebagai substitusi sebagian pasir dalam material konstruksi.

“Penelitian ini berangkat dari pertanyaan sederhana: apakah limbah yang selama ini menumpuk di wilayah pesisir dapat diubah menjadi material yang bermanfaat bagi masyarakat? Cangkang kerang hijau diteliti sebagai substitusi sebagian pasir pada produk konstruksi, dengan tujuan mengurangi limbah sekaligus menekan kebutuhan material alam,” ujar Dr. Jessica Sjah, S.T., M.T., M.Sc., Ketua Tim Peneliti dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Pengolahan cangkang kerang hijau dilakukan melalui sejumlah tahapan. Cangkang terlebih dahulu dibersihkan menggunakan air mengalir, kemudian dikeringkan dan dicacah hingga mendapatkan ukuran butir yang sesuai untuk menggantikan sebagian pasir.

“Cangkang dicuci dengan air mengalir untuk membuang kotoran, dikeringkan, lalu dimasukkan ke mesin cacah atau ditumbuk secara manual, sampai diperoleh ukuran butir yang sesuai untuk menggantikan sebagian pasir,” jelas Dr. Jessica Sjah.

Warga Tanjung Kait Ikut dalam Lokakarya Penerapan awal penelitian dilakukan melalui lokakarya di Aula Wihara, Desa Tanjung Kait, Banten. Kegiatan yang melibatkan Harapan Hijau, Universitas Indonesia, dan Habitat for Humanity Indonesia tersebut diikuti 48 warga setempat.

Dalam lokakarya, peserta diperkenalkan dengan penggunaan cangkang kerang hijau yang telah dicacah sebagai substitusi sebagian pasir dalam pekerjaan paving block. Warga juga terlibat langsung dalam pemasangan paving block, termasuk mencampurkan pasir dan cacahan cangkang untuk lapisan dasar serta mengisi celah antar-paving block.

Kegiatan ini menjadi sarana bagi warga untuk melihat secara langsung proses pemanfaatan limbah yang selama ini menumpuk di lingkungan mereka. Selain memperkenalkan hasil penelitian, kegiatan tersebut diharapkan membuka peluang pengelolaan limbah yang lebih sederhana di tingkat rumah tangga.

“Masyarakat Tanjung Kait tentunya merasa sangat senang dan tertarik dengan inovasi yang dilakukan di Sarana Air Bersih Barat ini. Karena dengan adanya upaya untuk menggunakan limbah cangkang kerang hijau sebagai substitusi material pasir pada pekerjaan paving block dapat menjadi alternatif dari masalah limbah yang memang sudah lama terjadi di daerah sini.

Harapannya kegiatan ini bisa menjadi pemecahan masalah bagi warga Tanjung Kait yang memang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pengupas cangkang kerang, dan juga menjadi metode penyelesaian masalah limbah. Tentunya juga harapan lainnya adalah bisa menjadi kolaborasi yang berdampak antara Habitat for Humanity Indonesia, Harapan Hijau, dan Universitas Indonesia dalam memberikan solusi terhadap permasalahan limbah yang sangat struktural,” ujar Benaya Jonatan Tobing, tim volunteer Habitat for Humanity Indonesia.

Penumpukan cangkang kerang hijau menjadi persoalan yang sudah lama dihadapi masyarakat pesisir Tanjung Kait. Seorang warga yang mengikuti lokakarya Harapan Hijau menyebut, limbah tersebut dihasilkan dalam jumlah besar setiap harinya.

“Setiap hari kami bisa mendapatkan 50 sampai 100 karung cangkang hijau, dimana satu karung 20Kg, ya itu sama dengan 1-2 Ton setiap hari, dan masalahnya ini hanya dibiarkan menumpuk di pesisir dan menjadi sampah di wilayah kita. Semoga dengan adanya workshop ini, kita bisa memanfaatkan cangkang hijaunya,” ujar warga Desa Tanjung Kait.

Penelitian Dilanjutkan dengan Uji Kekuatan dan Dampak Lingkungan Pengembangan Harapan Hijau masih berlanjut. Selain mengkaji proses pengolahan dan potensi teknis cangkang kerang hijau sebagai substitusi sebagian pasir, penelitian juga akan dilengkapi analisis dampak lingkungan.

Kajian tersebut dilakukan oleh Astryd Viandila Dahlan, S.T., M.Eng., dosen Universitas Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak lingkungan dari pengolahan cangkang kerang hijau dan pemanfaatannya dalam material konstruksi.

Dr. Jessica Sjah menegaskan, pemanfaatan cangkang kerang hijau sebagai bahan konstruksi perlu melalui kajian menyeluruh sebelum dapat direkomendasikan untuk penggunaan lebih luas.

“Jika dikelola dengan baik, limbah cangkang berpotensi menjadi bahan bangunan lokal yang ramah lingkungan,” kata Dr. Jessica Sjah.

Namun, potensi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian. Proses pengolahan juga membutuhkan perhatian terhadap kebersihan material, kualitas cacahan, hingga energi yang digunakan selama pengeringan dan pencacahan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa material ini belum untuk semua penggunaan. Mutu cacahan sangat dipengaruhi kebersihan dan proses pengolahannya, dan pengeringan serta pencacahan masih membutuhkan energi. Kinerjanya terhadap kekuatan dan durabilitas perlu dibuktikan lewat pengujian laboratorium sebelum direkomendasikan lebih luas untuk menuju konstruksi ramah lingkungan,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan penelitian dan lokakarya, Harapan Hijau turut mendapat dukungan dari sejumlah pihak. PT Semen Gresik (SIG) memberikan bantuan material untuk kegiatan penelitian, sedangkan AM Mortar mendukung lokakarya melalui penyediaan goodie bag bagi peserta. Habitat for Humanity Indonesia juga berperan dalam pelaksanaan kegiatan dan keterlibatan warga.

Harapan Hijau berharap pengembangan material tersebut dapat dilanjutkan melalui pengujian laboratorium untuk mengetahui kekuatan, durabilitas, serta dampak lingkungannya. Hasil kajian nantinya menjadi dasar untuk menentukan kelayakan pemanfaatan cangkang kerang hijau dalam konstruksi secara lebih luas.