JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Jawa Timur menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan Selasa (17/11) pekan lalu.

Kegiatan yang dilangsungkan di Aula SDN Sidorejo tersebut digelar untuk menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia sejak dari lingkungan terdekat masyarakat sekaligus mewujudkan desa yang sadar dan peduli HAM.

Kepala Desa Sidorejo, Saptaya Nugraha Duta, menyambut positif dan menyatakan kebanggaan atas dipilihnya Desa Sidorejo sebagai lokasi penguatan kesadaran HAM di tingkat desa.

"Kami siap mendukung program Kementerian HAM dan bersama-sama mewujudkan Desa Sidorejo sebagai desa yang semakin sadar dan peduli terhadap hak asasi manusia," ujar Saptaya.

Dalam sesi pemaparan materi bertajuk 'Mewujudkan Masyarakat Desa Sidorejo yang Sadar dan Peduli Hak Asasi Manusia', Analis HAM Kanwil Kementerian HAM Jawa Timur, M. Najib Daroini, mengajak warga memahami secara menyeluruh hak-hak dasar setiap individu.

Pemaparan tersebut menekankan beberapa poin krusial dalam kehidupan bermasyarakat di desa. Di antaranya pemahaman hak dasar warga guna menjamin pemenuhan hak setiap masyarakat secara setara dalam layanan publik tingkat desa.

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Timur menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan Selasa (17/11) pekan lalu. (Istimewa)

Poin selanjutnya adalah perlindungan kelompok rentan dengan mengedepankan kepedulian serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan di lingkungan sekitar.

Poin terakhir adalah penekanan untuk membangun peran kolektif warga dalam menciptakan suasana sosial yang kondusif, adil, dan menjunjung kesejahteraan bersama.

Acara berlangsung dinamis melalui sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara warga setempat, narasumber dari Kanwil Kemenham Jatim, serta jajaran perangkat desa.